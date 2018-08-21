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Türk Kızılayından Lübnan'da kurban bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 20:56 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Lübnan Ekip Başkanı İsmail Yağcı, Lübnan'da bin 100'den fazla kurbanın etini 8 bini aşkın aileye dağıtacaklarını belirtti

BAYRUT (AA) - Türk Kızılayı, Lübnan'daki Filistinli ve Suriyeli mülteciler ile ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımına başladı.

Türk Kızılayı Lübnan Ekip Başkanı İsmail Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı kurban bağışı programı kapsamında, vekaletlerini aldıkları kurban bağışlarını Lübnan'da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladıklarını belirtti.

Başkent Beyrut'un güneyindeki Ketermaya kentinde kesilmeye başlanan bin 100 hisse kurban etini, 8 bini aşkın ihtiyaç sahibi aileye ulaştıracaklarını söyleyen Yağcı, bayramın birinci günü Beyrut ve civarında 35 büyükbaş ve 50 küçükbaş kurbanlığın kesim ve dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yarın kesilecek 50 büyükbaş kurbanın etini ülkenin kuzeyinde yer alan Trablus ve diğer bölgelere dağıtmaya devam edeceklerini dile getiren Yağcı, perşembe günü de sürdürülecek dağıtımlardan, Lübnan'ın birçok bölgesindeki Suriye ve Filistinli mülteciler ile yardıma muhtaç vatandaşların istifade edeceğini söyledi.

Kızılayın Lübnan'daki partner kuruluşunun Genel Müdürü İmad Said de yıllardır Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalıştıklarını söyleyerek, Türkiye'den gelen kurban yardımlarının binlerce yoksul aileye ulaştırıldığını vurguladı.

- Suriyeli mülteci aile Türkiye'ye teşekkür etti

Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşadıkları İdlib kentinden kaçan ve 2013 yılından beri Lübnan'da yaşayan Meryem Muhammed el-Arabi, Lübnan'da zor şartlar altında hayata tutunmaya çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik yardımlarının hiçbir zaman durmadığını vurgulan Arabi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Kızılayına teşekkür etti.

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kurban bayramı Lübnan Türk Kızılayı

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