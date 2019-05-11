Türk Kızılayından Ordu'da ihtiyaç sahipleri için mağaza

Türk Kızılayı, Ordu'da ihtiyaç sahiplerine yönelik mağaza açtı.

Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde açılan ve ihtiyaç sahibi ailelere hizmet verecek mağazada, kıyafet, ayakkabı ve gıda ürünleri bulunuyor.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, açılışta gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tarzda 32 mağazaları bulunduğunu söyledi.

İlk defa "cadde mağazası" olarak nitelendirdikleri mağazayı Ordu'da açtıklarını anlatan Tan, "İhtiyaç sahiplerimiz buraya gelecek. Ürünlerimizin hepsi AVM mağazasındaki ürün neyse aynısı. Kesinlikle ikinci kalite bir malımız yok." dedi.

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Cengiz Keskin de hayırseverlerle ihtiyacı olan vatandaşları buluşturmak istediklerine işaret etti.

Mağazada yer alan ürünlerin hepsinin markalı ve birinci sınıf olduğunu vurgulayan Keskin, kentte birçok çalışmayla faaliyetlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Türk Kızılayı gönüllüsü modacı Hakan Akkaya da Türk Kızılayı ile yaptığı her çalışmanın kendisi için kıymetli olduğunu anlatarak, "Benim Ordulu olmam da başka bir heyecan. Mutluyuz, daha çok insana ulaşacağımız daha büyük projeler de yapacağız inşallah." diye konuştu.

Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı ile Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten'in de katılımıyla gerçekleştirilen açılışın ardından mağaza gezildi.

