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Türk Kızılayından Pakistan'da kurban yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 15:07 | Son Güncelleme

Türk Kızılayından Pakistan'da kurban yardımı

HARİPUR (AA) - Türk Kızılayı, Pakistan'da yaşayan Türkmen ve Afgan mülteciler ile Pakistanlılara kurban eti dağıttı.

Pakistan'ın Haripur kentindeki Muhallah Khandak Köyü Toplum Merkezi'nde yapılan dağıtım organizasyonuna Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) İslamabad Koordinatörü Emre Aktuna, Türk Kızılayı Pakistan Delegasyonu Başkanı İbrahim Carlos Camilo ile Haripur Belediye Başkanı Adil İslam da katıldı.

Pakistan'da Kurban Bayramı'nın 4. gününde yapılan organizasyonda konuşan Yurdakul, Pakistan'ın Türkiye için çok değerli bir ülke olduğunu söyleyerek, "Allah Türkiye'ye güç verdikçe Türkiye sizleri daima hatırda tutacaktır. Bizim neyimiz varsa aynı zamanda sizindir." dedi.

Pakistan'dan Türkiye için dua isteyen Yurdakul, "Dualarınızı eksik etmeyin ki bugün yaşadığımız sevinci her zaman daha büyük kalabalıklarla yaşayalım." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından bin 200 Türkmen ve Afgan mülteci aile ile Pakistanlı ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldı.

Yurdakul ve Kızılay heyeti daha sonra Türkmen ve Afgan mülteci çocuklarına oyuncak dağıttı. Belediye Başkanı İslam, burada Yurdakul'a üzerine Kelime-i Tevhid yazılı kılıç hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul Pakistan

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