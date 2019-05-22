Türk Kızılayı'ndan Pakistan'daki okullara ilk yardım malzemesi desteği

Türk Kızılayı Pakistan Delegasyonu, "Her Okulda İlk Yardım Çantası Olmalı" projesi kapsamında Pakistan'daki 150 okulda dağıtılmak üzere 300 ilk yardım çantasını Pakistan Kızılayı'na teslim etti.

Pakistan Kızılayı'nın İslamabad'daki genel merkezinde yapılan ilk yardım çantalarının teslim törenine Kızılay Denetim Kurlu Başkanı İsmet Durmuş, Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo ile Pakistan Kızılayı Genel Sekreteri Halid Bin Mecid katıldı.

Türk Kızılayı'nın desteklediği proje kapsamında, Pakistan Kızılayı'na teslim edilen ilk yardım çantaları ülkenin başkenti İslamabad ile Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan eyaletlerinin yanı sıra Aşiretler Bölgesi ve Azad Keşmir'de bulunan 150 okula ikişer adet dağıtılacak.

Toplamda 300 ilk yardım çantasının dağıtılmasının ardından bu okullardaki öğretmen ve öğrencilere Pakistan Kızılayı tarafından ilk yardım eğitimi verilecek.

