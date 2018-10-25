Türk Kızılayı'ndan Sudan'a katarakt ameliyatı desteği

Sudan'da Türk Kızılayı'nın desteğiyle 600 katarakt ameliyatı gerçekleştirilecek.

Sudan Sağlık Bakanlığı Hartum Temsilcisi Memmun Hamide yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın Türk Kızılayı'nın işbirliğinde 600 katarakt ameliyatı gerçekleştireceğini belirtti.

Hamide, Türkiye'nin desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Göz Sağlığı İdaresi Müdürü Halid Muhammed Ahmed de ameliyatlar için ücretsiz muayene ve kontrolün 17 hastane ile 308 sağlık merkezinde yapılacağını belirtti.

Öte yandan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, yaptığı açıklamada, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Sudan ile Türkiye arasında 2013'te imzalanan sağlık protokolü gereği Sudan'daki sağlık personellerine eğitim vermeyi planladığını belirtti.

Neziroğlu, Türkiye'nin Müslüman ve dost ülkelere yaptığı yardımların, bu yıl içinde 8 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

