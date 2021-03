Türk Kızılayı’ndan Suriye çıkışı: "Suriye’de tünelin ucunda ışık yok"

Kızılay Genel Başkanı Kınık, çatışmalar sürdükçe yardımların yetersiz kalacağını düşünüyor.Demokrasi yanlılarının gösterilerinin sert müdahaleyle bastırılmasıyla 2011’de Suriye’de başlayan iç savaşta tam 10 yıl geride kaldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre iç savaş yüzünden ülkesini terketmek zorunda kalan 5,6 milyon kişinin yaklaşık 4 milyonu Türkiye’ye sığındı. 10 yılda Türkiye’deki Suriyelilerden sadece 450 bini ülkesine geri döndü Şu an Türkiye’de 3 milyon 600 bin Suriyeli yaşıyor.

Kızılay Başkanı Kınık, bir grup gazeticiye Suriye’ye yardım faaliyetlerini ve uluslararası toplumla iş birliği sürecini anlatırken, geçen 10 yıla dair gözlemlerini de paylaştı.

"Bugün Suriye diye bir devletten bahsetmek mümkün değil. Her şeyini yitirmiş 20 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz" diyen Kınık, 13,5 milyon Suriyelinin an itibariyle insani yardıma muhtaç olduğunun altını çiziyor. Kınık, Suriye’de şu an 2 buçuk milyon çocuğun okula gidemediğini, 6 milyon kişinin de barınmaya muhtaç olduğunu hatırlatıyor.

Kınık’ın verdiği bilgiye göre sadece geçen sene Suriye için 3.8 milyar dolarlık bir insani yardım çağrısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer insani yardım aktörlerinin bu çağrısının yalnızca yüzde 55'inin fonlanabildiğini aktaran Kınık, "Dünya geçen sene savunma sanayine yaklaşık 2 trilyon dolar harcadı ama bütün bir insani yardım sektörüne 100 milyar dolar bulamadık. Bunun acısını Suriye çekiyor" eleştirisini getiriyor.

Kınık, uluslararası topluma, "Silahla, askeri çatışmayla gidilebilecek bir yer yok. Tek yol insan haklarını odağa alan, gerçekçi, yaptırımı olan uluslararası bir taahhüt. Suriyeliler nerede yaşarsa yaşasın, dünyanın onlara bir koruma taahhüdü vermesi gerekiyor" çağrısı yapıyor.