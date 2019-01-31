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Türk Kızılayından Suriyeli ailelere gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:18 | Son Güncelleme

Türk Kızılayından Suriyeli ailelere gıda yardımı

HATAY (AA) - Türk Kızılayı tarafından Suriye'nin Atme kampındaki bin 400 aileye gıda kolisi ve bebek maması yardımı yapıldı.

Türk Kızılayı Reyhanlı Başkanı Ahmet Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin yardımına koşmaya devam edeceklerini söyledi.

Hatay genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere de destek olduklarını belirten Horoz, ''Yanı başımızda bir dram var. Türkiye'nin sınır hattındaki Atme kampında selden etkilenen ailelere gıda ve bebek maması ulaştırdık. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.'' dedi.

Horoz, bin 400 aileye gıda ve bebek maması dağıtımı yaptıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Atme Kızılay

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