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Türk Kızılayı'ndan Taiz'de savaştan etkilenen bölgelere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 00:27 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı'ndan Taiz'de savaştan etkilenen bölgelere ziyaret

TAİZ (AA) - Türk Kızılayı heyeti, Yemen'in doğusundaki Taiz ilinde savaştan zarar gören bölgeye bir dizi ziyarette bulundu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen'deki insani durumu yerinde incelemek için Türkiye'den bir heyetle Aden'e giden Türk Kızılayı heyeti Mehmet Sancar, Taiz'e yapılan ziyaretin, sağlık tesislerini ve savaştan etkilenen çok sayıda sosyal hizmetler kurumunu kapsadığını söyledi.

Heyetin, yerel yetkililerle iş birliği içerisinde insani durum hakkında kapsamlı bir çalışma hazırlayacağını dile getiren Sancar, çalışma sonucu hazırlanacak raporun katkıda bulunması için Türk makamlarına iletileceğini kaydetti.

Türkiye'den bir heyetle Aden'e giden Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da Türkiye tarafından yaptırılan Dostluk Hastanesi'ni ziyaret ederek, tıbbi hizmetler hakkında bilgi almıştı. Türk Kızılayı, savaştan dolayı Hudeyde'deki evlerini terk ederek Lahic'e sığınan göçmenlere dün 500 koli gıda dağıtımı yapmıştı.

Türkiye, uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle insani şartların her geçen gün ağırlaştığı ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla yardımlar gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
insani yardımlar Taiz Türk Kzılayı

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