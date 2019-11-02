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Türk Kızılayı’ndan Tel Abyad’a mobil klinik

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 12:58 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörden arındırdığı Tel Abyad’ta Türk Kızılayı mobil klinik açtı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörden arındırdığı Tel Abyad’ta Türk Kızılayı mobil klinik açtı. Açılan kliniği sevinçle karşılayan siviller Türkiye’ye teşekkür etti.
Terörden arındırılan Tel Abyad’ta Türk Kızılayı sivillere insani yardımlarını ulaştırmayı sürdürüyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden temizlenen Tel Abyad’a Türk Kızılayı tarafından mobil klinik açıldı. Siviller ise yardımları büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirtti. Türk Kızılayı yardım malzemelerini dağıtırken sivil aileler Türkiye’ye teşekkür etti.

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