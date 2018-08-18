KERKÜK (AA) - Türk Kızılayı, Irak'ın Kerkük kentindeki Yahyava Kampında bulunan 700 Telaferli göçmen aileye yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla çocuk kıyafeti yardımında bulundu.
Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanlık Personeli Ahmet Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk Kızılayı olarak bayram yardımı kapsamında Yahyava Kampı'ndaki 700 Telaferli göçmen ailenin çocuklarına kıyafet desteği sunduk." dedi.
Dağlı, 700 aileye sunulan bayramlık yardımının 12 parçadan oluşan çocuk kıyafeti paketleri olduğunu ifade etti.
Türk Kızılayının bölgedeki çalışmaları kapsamında hiçbir etnik ve mezhepsel grup arasında ayrım yapmadığına dikkati çeken Dağlı, şunları söyledi:
''Bölgede hiç kimse arasında ayrım yapmadan tüm desteklerimizi herkese sunuyoruz. Yıllardır Kerkük kamplarında göçmen hayatı sürdüren insanların da bir an önce kendi evlerine ve diyarlarına geri dönmelerini temenni ediyoruz."
- Türkmen göçmenlerden Türkiye'ye teşekkür
Bayram öncesi yapılan bu yardımdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Kerkük'teki Yahyava Kampı Sorumlusu Şuayip Kasap, ''Bayram öncesi kamptaki yüzlerce çocuğun yüzünü güldüren Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederiz.'' diye konuştu.
Türkiye'nin hiçbir zaman bölge halkını unutmadığını ve yalnız bırakmadığını vurgulayan Kasap, ''Amerika'nın Türkiye'ye yönelik çirkin ekonomi hedeflerine rağmen Türk soydaşlarımızın bizi unutmaması mutluluk vericidir.'' ifadelerini kullandı.
Telaferli göçmen Emin Yahya da ''Çocuklarımıza bu mutluluğu yaşatan komşu Türkiye'ye teşekkür ederiz.'' dedi.
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