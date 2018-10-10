Türk Kızılayı'ndan ülkesine dönen Afganlara iş imkanı

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul, Afganistan'daki yaşam koşullarını bildiklerini ve güvenliğin en büyük sorun olduğunu söyledi.

Bu nedenle başkent Kabil'de düzenlenen törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz, Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği İçişleri Bakanlığı Müşaviri İlker Türkbayrak ve Türk Kızılayı Afganistan Delegasyon Başkanı Mücahit Salih Duran katıldı.

Proje sayesinde ülkesine geri dönen iki Afgan vatandaşına, dükkan ve marangozluk atölyesi teslim edildi.

Türk Kızılayı'nın destekleriyle İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ve Afganistan Göçmenler Bakanlığı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği proje sayesinde, Türkiye'den kendi istekleriyle ülkesine dönen Afganlara iş imkanı sunuluyor.

''Bu olumsuzluklara rağmen kimse ümidini kaybetmesin.'' diyen Ertuğrul, Türkiye'nin Afganistan'ın yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Büyükelçi Ertuğrul, Türk Kızılayı'nın sunduğu imkanları iyi değerlendiren Afganların, ailesinin geçimine katkı sağlayacağını belirtti.

- Ülkeye dönenlere destek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Ayaz, Türkiye'ye kanunsuz yollarla giriş yaptıktan sonra ülkesine geri dönen Afganlara Türk Kızılayı, TİKA ve ilgili Türk kurumların desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Ayaz, ''Göçün bin derdi var, en hafifi ölüm. Bizler de buradaki Afgan kardeşlerimizin böyle yollara düşmemesi için elimizden gelen desteği vereceğiz.'' dedi.

- ''Afgan dostlarımızın kendi ülkelerinde kalmalarına yardımcı olacağız''

Türk Kızılayı Genel Müdürü Altan, Afgan halkının çalışmayı sevdiğini ve kendilerinin de bu çalışmaya destek verme gayreti içerisinde olduğunu söyledi.

Afganların ülkelerine dönmeleri ve iş imkanlarını yakalaması için farklı çalışmalar yapacaklarını dile getiren Altan, ''İlk etapta Kabil'de yaşamakta olan iki Afgan kardeşimize dükkan ve marangozluk atölyesi açtık, dükkanlarının 5 aylık kirası ve içindeki tüm malzemeleri Türk Kızılayı karşıladı. Kısacası herşeyi biz hazırlıyoruz, ülkesine dönen Afgan kardeşlerimiz doğrudan iş sahibi oluyor.'' diye konuştu.

Altan, ülkesine dönen Afganlara farklı alanlarda destek faaliyetlerinin süreceğini kaydetti.

