Türk Kızılayından Yemen'e gıda yardımı

ADEN (AA) - Türk Kızılayı, Yemen'in kuzeyindeki Mahvit ilinde muhtaç ailelere bin adet gıda paketi dağıtımında bulundu.

Beyt et-Türki köyü ve civar köylerdeki dağıtım işlemi sırasında Türk Kızılayının Mahvit İl Temsilcisi Muhammed el-Hamadi ile Osmanlı soyundan gelen Al et-Türki aşireti şeyhi Ali bin Ali et-Türki de hazır bulundu.

Yemen Gıda Bankasının (YFB) koordinasyonuyla gerçekleştirilen gıda yardımıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Hamadi, kökenleri Osmanlı'ya kadar uzanan Al et-Türki aşiretinden yoksul ailelere gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Aşiret şeyhi Türki ise Türk Kızılayının Yemen'deki tüm illerde yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini takdir ettiklerini söyledi.

Öte yandan, Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç başkanlığındaki üst düzey bir heyet dün akşam saatlerinde ülkenin geçici başkenti Aden'e geldi.

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can ile Afrika ve Orta Doğu İnsani Yardımlar Biriminden Sorumlu Selçuk Öztürk'ün de aralarında bulunduğu heyetin, 2 gün sürecek ziyaret kapsamında Yemenli yetkililerle bir araya geleceği ve bu görüşmelerde Yemen halkının ihtiyaçlarının belirleneceği kaydedildi.

Türkiye pek çok dernek kanalıyla Yemen'de savaş nedeniyle yerlerinden edilen iç göçmenlere ve yoksul ailelere yardımda bulunuyor.

