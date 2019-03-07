HABER

Türk Kızılayından Yemen'e gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 02:20 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı, Mahvit kentinde yoksul ailelere bin adet gıda paketi dağıttı

ADEN (AA) - Türk Kızılayı, Yemen'in kuzeyindeki Mahvit ilinde muhtaç ailelere bin adet gıda paketi dağıtımında bulundu.

Beyt et-Türki köyü ve civar köylerdeki dağıtım işlemi sırasında Türk Kızılayının Mahvit İl Temsilcisi Muhammed el-Hamadi ile Osmanlı soyundan gelen Al et-Türki aşireti şeyhi Ali bin Ali et-Türki de hazır bulundu.

Yemen Gıda Bankasının (YFB) koordinasyonuyla gerçekleştirilen gıda yardımıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Hamadi, kökenleri Osmanlı'ya kadar uzanan Al et-Türki aşiretinden yoksul ailelere gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Aşiret şeyhi Türki ise Türk Kızılayının Yemen'deki tüm illerde yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini takdir ettiklerini söyledi.

Öte yandan, Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç başkanlığındaki üst düzey bir heyet dün akşam saatlerinde ülkenin geçici başkenti Aden'e geldi.

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can ile Afrika ve Orta Doğu İnsani Yardımlar Biriminden Sorumlu Selçuk Öztürk'ün de aralarında bulunduğu heyetin, 2 gün sürecek ziyaret kapsamında Yemenli yetkililerle bir araya geleceği ve bu görüşmelerde Yemen halkının ihtiyaçlarının belirleneceği kaydedildi.

Türkiye pek çok dernek kanalıyla Yemen'de savaş nedeniyle yerlerinden edilen iç göçmenlere ve yoksul ailelere yardımda bulunuyor.

PARTNERTüyler ürpertici an! Mezarları açıp...Tüyler ürpertici an! Mezarları açıp...
Türk heyet Antarktika Bilim Seferi'nden döndüTürk heyet Antarktika Bilim Seferi'nden döndü
Milyonlarca balığın ölüm nedeni belli oldu!Milyonlarca balığın ölüm nedeni belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yemen Türk Kızılayı

En Çok Okunan Haberler

Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis sevk edildi

Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis sevk edildi

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'terörist' tepkisi!

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'terörist' tepkisi!

Ziya Selçuk duyurdu! İlk kez yapılacak

Ziya Selçuk duyurdu! İlk kez yapılacak

Acun'dan flaş açıklama: Şeyma sokakta kalmayacak

Acun'dan flaş açıklama: Şeyma sokakta kalmayacak

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milyonlarca balığın ölüm nedeni belli oldu!

Milyonlarca balığın ölüm nedeni belli oldu!

Türk ekibi, Antarktika Bilim Seferi'nden döndü

Türk heyet İstanbul'a döndü!

Mustafa Sarıgül DSP Genel Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında önemli açıklamalar

Mustafa Sarıgül Genel Başkanlığa aday olacak mı?

Edirne'de kayıp kişinin cesedini balıkçılar buldu

Edirne'de şoke eden olay! 27 gündür haber alınamıyordu

06 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

06 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

FETÖ ile Adnan Oktar arasında irtibat sağlayan şüpheli tutuklandı

Kilit isim tutuklandı! Adnan Oktar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.