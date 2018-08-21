Türk Kızılayı'ndan Yemen'e kurban bağışı

ADEN (AA) - Türk Kızılayı, Yemen'in güneyindeki Aden, Lahic ve Ebyen kentlerinde 6 bin aileye kurban eti dağıtımına başladı.

Aden'in Mansura ilçesinde Yerel İdare Bakanlığı'nın gözetiminde yapılan dağıtımda, hükümete bağlı Yemen Yüksek Yardım Komitesi Başkan Yardımcısı Cemal Belfakih ve Türk Kızılayı yetkilileri de hazır bulundu.

Türk Kızılayı Üyesi Mehmet Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 bin aileyi kapsayan kurban bağışı kapsamında 30 ton etin her aileye beşer kilogram olarak dağıtılacağını söyledi.

Kurban etlerinin Yemen Yüksek Yardım Komitesi'nin koordinasyonu, İnsani Yardım Çalışmalarına İcabet Ağı'nın uygulamasıyla Aden, Lahic ve Ebyen kentlerinde dağıtılacağını ifade eden Sancar, etlerin yoksul, ihtiyaç sahibi veya sığınmacı ailelere ve hastalara ulaşmasının hedeflendiğini belirtti.

Dağıtımın 3 gün süreceğini kaydeden Sancar, bunun Türk hükümetinin Yemen'deki savaştan zarar görenlerin sıkıntılarını hafifletmek amacıyla yaptığı yardımların bir parçası olduğunu aktardı.

Yemen Yüksek Yardım Komitesi Başkan Yardımcısı Belfakih de Yemen halkına çeşitli yardımlar sunan Kızılay'ın temsil ettiği Türk hükümetinin çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belfakih, ülkedeki yoksul ve sığınmacı ailelere insani yardım çabaları kapsamında Türk Kızılayı'nın ikinci kez kurban dağıtımı yaptığını ifade etti.

