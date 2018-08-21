HABER

Türk Kızılayı'ndan Yemen'e kurban bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 15:19 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı, Yemen'in güneyindeki Aden, Lahic ve Ebyen kentlerinde 6 bin aileye kurban eti dağıtımına başladı

ADEN (AA) - Türk Kızılayı, Yemen'in güneyindeki Aden, Lahic ve Ebyen kentlerinde 6 bin aileye kurban eti dağıtımına başladı.

Aden'in Mansura ilçesinde Yerel İdare Bakanlığı'nın gözetiminde yapılan dağıtımda, hükümete bağlı Yemen Yüksek Yardım Komitesi Başkan Yardımcısı Cemal Belfakih ve Türk Kızılayı yetkilileri de hazır bulundu.

Türk Kızılayı Üyesi Mehmet Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 bin aileyi kapsayan kurban bağışı kapsamında 30 ton etin her aileye beşer kilogram olarak dağıtılacağını söyledi.

Kurban etlerinin Yemen Yüksek Yardım Komitesi'nin koordinasyonu, İnsani Yardım Çalışmalarına İcabet Ağı'nın uygulamasıyla Aden, Lahic ve Ebyen kentlerinde dağıtılacağını ifade eden Sancar, etlerin yoksul, ihtiyaç sahibi veya sığınmacı ailelere ve hastalara ulaşmasının hedeflendiğini belirtti.

Dağıtımın 3 gün süreceğini kaydeden Sancar, bunun Türk hükümetinin Yemen'deki savaştan zarar görenlerin sıkıntılarını hafifletmek amacıyla yaptığı yardımların bir parçası olduğunu aktardı.

Yemen Yüksek Yardım Komitesi Başkan Yardımcısı Belfakih de Yemen halkına çeşitli yardımlar sunan Kızılay'ın temsil ettiği Türk hükümetinin çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belfakih, ülkedeki yoksul ve sığınmacı ailelere insani yardım çabaları kapsamında Türk Kızılayı'nın ikinci kez kurban dağıtımı yaptığını ifade etti.

PARTNERKendini bantla sardı, sonuç şaşırttıKendini bantla sardı, sonuç şaşırttı
'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti
Bodrum'da tekne turlarına yoğun ilgiBodrum'da tekne turlarına yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aden Lahic Türk Kızılayı Yemen

En Çok Okunan Haberler

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili'li vekilin imam kardeşine TBMM'de görev

AK Partili'li vekilin imam kardeşine TBMM'de görev

Aleyna'nın babasından ağlatan istek

Aleyna'nın babasından ağlatan istek

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

Keçi 3'üncü kattan adamın üzerine düştü!

Keçi 3'üncü kattan adamın üzerine düştü!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika! S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı

Son dakika! S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.