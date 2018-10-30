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Türk Kızılayının 150. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2018 15:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Dünya insani yardım sıralamasında ilk sırada yer almanın haklı gururunu yaşayan ülkemiz, Kızılay başta olmak üzere tüm kurumlarıyla sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünya insani yardım sıralamasında ilk sırada yer almanın haklı gururunu yaşayan ülkemiz, Kızılay başta olmak üzere tüm kurumlarıyla sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Türk Kızılayının 150. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

Milletin desteğiyle insani kriz ve afetlerde yaraları saran, yurt içinde ve dışında ayrım gözetmeksizin mağdur ve mazlumun yanında yer alan Tür Kızılayının 150. yılını kutlayan Oktay, "Dünya insani yardım sıralamasında ilk sırada yer almanın haklı gururunu yaşayan ülkemiz, Kızılay başta olmak üzere tüm kurumlarıyla sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Oktay, Kızılay Haftası vesilesiyle vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türk Kızılayının 150. yılı

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