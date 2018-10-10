Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, kurumlarının, dünyanın dört bir yanına Türk insanının yardımseverliğini taşıdığını bildirdi.

Türk Kızılayı Adana Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Altan, kente gelerek kurumlarının hizmet birimlerini ziyaret etti, incelemede bulundu.

Yöneticilerden bilgiler alan Altan, psikososyal destek ve meslek edindirme alanında hizmet veren Türk Kızılayı Toplum Merkezindeki Suriyeli kadın kursiyerler ve çocuklarla da bir araya geldi.

Altan, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'dan da bilgi aldıktan sonra yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Türk Kızılayı, dünyanın dört bir yanına Türk insanının yardımseverliğini taşıyor. Genç, yaşlı, çocuk, engelli, mülteci, hasta ve tüm dezavantajlı gerek vatandaşlarımız gerekse mültecilere yönelik yerinde incelemelerle Türk Kızılayının faaliyet alanları artıyor. Birlikte çalıştığımız tüm personel ve gönüllülere teşekkür ediyorum. İnsani yardım konusunda marka değerimizi daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz."

Saygılı da ziyaretinden dolayı Altan'a teşekkür ederek "Bizler, insani yardımı, sağlığı ve afeti bilen profesyonel yöneticilerle çalıştığımız için şanslıyız. Bu sayede en verimli, en dinamik şekilde sahadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

