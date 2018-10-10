HABER

"Türk Kızılayının faaliyet alanları artıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan: - "Genç, yaşlı, çocuk, engelli, mülteci, hasta ve tüm dezavantajlı gerek vatandaşlarımız gerekse mültecilere yönelik yerinde incelemelerle Türk Kızılayının faaliyet alanları artıyor"

Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, kurumlarının, dünyanın dört bir yanına Türk insanının yardımseverliğini taşıdığını bildirdi.

Türk Kızılayı Adana Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Altan, kente gelerek kurumlarının hizmet birimlerini ziyaret etti, incelemede bulundu.

Yöneticilerden bilgiler alan Altan, psikososyal destek ve meslek edindirme alanında hizmet veren Türk Kızılayı Toplum Merkezindeki Suriyeli kadın kursiyerler ve çocuklarla da bir araya geldi.

Altan, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'dan da bilgi aldıktan sonra yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Türk Kızılayı, dünyanın dört bir yanına Türk insanının yardımseverliğini taşıyor. Genç, yaşlı, çocuk, engelli, mülteci, hasta ve tüm dezavantajlı gerek vatandaşlarımız gerekse mültecilere yönelik yerinde incelemelerle Türk Kızılayının faaliyet alanları artıyor. Birlikte çalıştığımız tüm personel ve gönüllülere teşekkür ediyorum. İnsani yardım konusunda marka değerimizi daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz."

Saygılı da ziyaretinden dolayı Altan'a teşekkür ederek "Bizler, insani yardımı, sağlığı ve afeti bilen profesyonel yöneticilerle çalıştığımız için şanslıyız. Bu sayede en verimli, en dinamik şekilde sahadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

PARTNERGökyüzünde neler oluyor? Halk panik içindeGökyüzünde neler oluyor? Halk panik içinde
Bağcılar'daki binanın yıkım çalışmalarıBağcılar'daki binanın yıkım çalışmaları
Edirneliler “Motorcu Dostu Trafik” projesiyle bir araya gelecekEdirneliler “Motorcu Dostu Trafik” projesiyle bir araya gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Ibrahim Altan Ramazan Saygılı Türk Kızılayı ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadi ipucu 10 Ekim 20.30: Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş nedir?

Hadi ipucu 10 Ekim 20.30: Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş nedir?

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut kedi sevgisi nedeniyle hapis cezası aldı!

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut kedi sevgisi nedeniyle hapis cezası aldı!

Göl çekilince ortaya çıktı!

Göl çekilince ortaya çıktı!

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çok çarpıcı iddia!

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çok çarpıcı iddia!

Boyu uzun diye evden kovulan Serap'la ilgili İl Sağlık Müdürü'nden açıklama

Boyu uzun diye evden kovulan Serap'la ilgili İl Sağlık Müdürü'nden açıklama

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş dışarda olsaydı Erdoğan...

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş dışarda olsaydı Erdoğan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.