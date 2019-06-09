HABER

Türk Kızılayı’nın giydirdiği bebek hava bombardımanında yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 14:41 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye’deki Kızılay Sevgi Butiğinden giydirdikleri bebeğin İdlib Marat El Numanda’da düzenlenen hava bombardımanında yaşamını yitirdiğini bildirdi.Kınık yaptığı paylaşımda, “Ne kadar güzel bir bebek değil mi?

Türk Kızılayı’nın giydirdiği bebek hava bombardımanında yaşamını yitirdi

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye’deki Kızılay Sevgi Butiğinden giydirdikleri bebeğin İdlib Marat El Numanda’da düzenlenen hava bombardımanında yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Kınık yaptığı paylaşımda, “Ne kadar güzel bir bebek değil mi? Onu, Suriye’deki Kızılay Sevgi Butiğimizde giydirmiştik. Ama şimdi yok artık, çünkü az önce İdlib Marat El Numanda’da hava bombardımanında katledildi. Koruyamadı şu koca dünya seni” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı’nın giydirdiği bebek hava bombardımanında yaşamını yitirdi

Türk Kızılayı’nın giydirdiği bebek hava bombardımanında yaşamını yitirdi

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Antalya’da otobüs şoförünün engelleri aşan hareketiAntalya’da otobüs şoförünün engelleri aşan hareketi
Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfiYaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Nusret şimdi de eti drone ile uçurdu

Nusret şimdi de eti drone ile uçurdu

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında suç duyurusu

Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında suç duyurusu

Yüz binlerce gencin gözü yeni askerlik sisteminde! Salı günü başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Çarşı izinine çıkan asker denize atlayıp hayat kurtardı

Çarşı izinine çıkan asker denize atlayıp hayat kurtardı

Okullarda tatil zili cuma günü çalacak

Cuma başlıyor! Bu yıl ilk kez yapılacak

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.