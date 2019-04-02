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Türk Kızılayı’nın yardımları İran’ın Urmia şehrine ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 12:21 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı tarafından hazırlanan 5 tır dolusu yardım malzemesi İran’ın Urmia şehrine dün gece ulaştı.Sel felaketi nedeniyle 45 kişinin öldüğü, 265 kişinin yaralandığı İran’a yardım için harekete geçen ve afetin ilk anından itibaren bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Türk Kızılayı tarafından hazırlanan 5 tır dolusu yardım malzemesi ve uzman ekip Urmia şehrine dün gece ulaştı.

Türk Kızılayı tarafından hazırlanan 5 tır dolusu yardım malzemesi İran’ın Urmia şehrine dün gece ulaştı.
Sel felaketi nedeniyle 45 kişinin öldüğü, 265 kişinin yaralandığı İran’a yardım için harekete geçen ve afetin ilk anından itibaren bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Türk Kızılayı tarafından hazırlanan 5 tır dolusu yardım malzemesi ve uzman ekip Urmia şehrine dün gece ulaştı. Yardım malzemeleri İran Kızılhaçı’nın depolarına transfer edildi.
Türk Kızılayı ve İran Kızılayı’nın ortak organizasyonuyla 320 adet çadır, 500 adet yatak, 100 hijyen seti, bin 625 adet battaniye, 360 aile mutfak seti ve 60 adet soba hızla afetzedelere dağıtılacak.

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