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Türk kökenli siyasetçi Belit Onay, Almanya'da bir ilki gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 22:51 | Son Güncelleme

Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yeşiller Partisi'nin adayı Belit Onay, Almanya tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ilk Türk kökenli siyasetçi oldu

BERLİN (AA) - Almanya’da Türk kökenli siyasetçi Belit Onay, Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Almanya'da ilk kez bir Türk kökenli siyasetçi Büyükşehir Belediye başkanlığını kazandı ve böylelikle tarihe geçti.

Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Yeşiller Partisi'nin adayı Belit Onay, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) desteklediği bağımsız aday Eckhard Scholz'u geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.

Hannover Belediyesinin internet sayfasında yer alan seçim sonuçlarına göre, Belit Onay geçerli oyların yüzde 52,9'unu alarak başkan seçildi. 38 yaşındaki Onay iki hafta önce yapılan ilk tur seçimlerini de birinci sırada tamamlamıştı.

Böylelikle Onay, Almanya tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı olan ilk Türk kökenli siyasetçi oldu.

Hannover Belediyesi binasında açıklamada bulunan Onay, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

73 yıldan beri Sosyal Demokrat Partili (SPD) başkanlar tarafından yönetilen Hannover Büyükşehir Belediyesi ilk kez Yeşiller Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Belit Onay Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı

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