ABD'de internetten yayınlanan "Genç Türkler" adlı televizyon programının sunucusu Cenk Uygur, ABD Başkanı Donald Trump'a üniversite yıllarında notlarını açıklama çağrısında bulunarak, "Eğer senin notların benden daha iyiyse ben sana 1 milyon dolar vereceğim, ama benim notlarım daha iyiyse sen bana 1 milyon dolar vereceksin." dedi.

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan politika yorumcusu ve televizyon programcısı Türk kökenli Uygur, Genç Türkler programının son döneminde Başkan Trump'ın eğitim hayatındaki notlarını açıklamamasını gündeme getirdi.

Başkan Trump'tan, okulda ve üniversiteye giriş sınavında aldığı notları açıklamasını isteyen Uygur, "İkimiz de Pensilvanya Üniversitesinde eğitim aldık. Bu nedenle notlarımızın karşılaştırılması adil olur. Eğer senin notların benden daha iyiyse ben sana 1 milyon dolar vereceğim, ama benim notlarım daha iyiyse sen bana 1 milyon dolar vereceksin." ifadesini kullandı.

- "Belki de baban ve milyoner dostlarının yardımıyla mezun oldun"

Trump'ın Fordham Üniversitesinde iki yıl eğitim aldıktan sonra Pensilvanya Üniversitesine geçiş yaptığını anımsatan Uygur, "Trump'ın lise notları içler acısı, bu notlarla asla Fordham'a girememeliydin. Eğer notlarını kamuoyuyla paylaşırsan Pensilvanya'ya da geçemeyeceğin görülür. Belki de babanın ve milyoner dostlarının yardımıyla zar zor mezun oldun." dedi.