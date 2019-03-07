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Türk kökenli televizyoncudan Trump'a "okul notu" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 22:19 | Son Güncelleme

ABD'de internetten yayınlanan "Genç Türkler" adlı televizyon programının sunucusu Cenk Uygur: - "(ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben) İkimiz de Pensilvanya Üniversitesinde eğitim aldık. Eğer senin notların benden daha iyiyse ben sana 1 milyon dolar vereceğim, ama benim notlarım daha iyiyse sen bana 1 milyon dolar vereceksin"

ABD'de internetten yayınlanan "Genç Türkler" adlı televizyon programının sunucusu Cenk Uygur, ABD Başkanı Donald Trump'a üniversite yıllarında notlarını açıklama çağrısında bulunarak, "Eğer senin notların benden daha iyiyse ben sana 1 milyon dolar vereceğim, ama benim notlarım daha iyiyse sen bana 1 milyon dolar vereceksin." dedi.

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan politika yorumcusu ve televizyon programcısı Türk kökenli Uygur, Genç Türkler programının son döneminde Başkan Trump'ın eğitim hayatındaki notlarını açıklamamasını gündeme getirdi.

Başkan Trump'tan, okulda ve üniversiteye giriş sınavında aldığı notları açıklamasını isteyen Uygur, "İkimiz de Pensilvanya Üniversitesinde eğitim aldık. Bu nedenle notlarımızın karşılaştırılması adil olur. Eğer senin notların benden daha iyiyse ben sana 1 milyon dolar vereceğim, ama benim notlarım daha iyiyse sen bana 1 milyon dolar vereceksin." ifadesini kullandı.

- "Belki de baban ve milyoner dostlarının yardımıyla mezun oldun"

Trump'ın Fordham Üniversitesinde iki yıl eğitim aldıktan sonra Pensilvanya Üniversitesine geçiş yaptığını anımsatan Uygur, "Trump'ın lise notları içler acısı, bu notlarla asla Fordham'a girememeliydin. Eğer notlarını kamuoyuyla paylaşırsan Pensilvanya'ya da geçemeyeceğin görülür. Belki de babanın ve milyoner dostlarının yardımıyla zar zor mezun oldun." dedi.

Uygur Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, Trump'ın 2011'de dönemin ABD Başkanı Barack Obama'dan notlarını açıklamasını istediğini anımsatarak, "Trump'ın Obama'ya yaptığı bu çağrının oldukça ırkçı olduğunu düşündüm çünkü kayıtlar Obama'nın muhteşem bir öğrenci olduğunu gösteriyordu. Trump'ın Obama'nın notlarını istemesinin tek nedeni Obama'nın ırkıydı." yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, eğitim hayatında aldığı notları kamuoyuyla paylaşmaması nedeniyle uzun süredir eleştirilerin odağındaydı.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen geçen hafta Kongre'de verdiği ifadede, Trump'ın kendisini okul notlarının açıklanmaması için ilgili kurumlara mektup göndermekle görevlendirdiğini savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cenk Uygur Genç Türkler Trump

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