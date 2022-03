Türk komşu İngiltere'de dehşet saçtı

Can Arslan, 43 yaşındaki komşusu Matthew Boorman’ı evinin ön bahçesinde bıçaklayarak öldürdü. Eşinin ifadelerine göre evlerinin önünde dolanan Arslan komşusunu önce yumrukladı, sonra ise taşıyor olduğu bıçakla defalarca yüzünden ve boynundan bıçakladı. Tüm olaya tanık olan ve olay esnasında eşini kurtarmaya çalışırken yaralanan Sarah Boorman Arslan’ın eşine bir et parçası gibi davrandığını, genç adam can çekişirken üzerine oturup bir sigara yaktığını anlattı.

Eşinin kaçmasına olanak sağlayacak bir hamlede bulunamadığı için çok üzgün olan genç kadın, Arslan’ın oldukça sakin ve ne yaptığından emin ve memnun halini dehşet içinde anlattı. Arslan’ın herkesi tehdit ettiğini ve dikkat çekmeyi sevdiği söyleyen Sarah, en büyük çocuğunun babasının kanlar içindeki cesedini pencereden gördüğünü de sözlerine ekledi.

YILLARCA TEHDİT VE TACİZ ETMİŞ

Yaşamakta olduğu sitenin diğer sakinlerini yıllarca tehdit ve tacize maruz bıraktığı söylenen 52 yaşındaki Can Arslan, cinayetten bir hafta önce yine tacizle suçlanmıştı. Bıçaklayarak öldürdüğü Boorman'ı ve diğer komşularını onu siteden atmaya çalışmakla suçladığı bildirildi.

Arslan, Boorman'ı öldürdükten sonra, başka bir komşusu olan Peter Marsden'in evine girmeye çalıştı ve onu da sekiz yerinden bıçakladı. Ancak Marsden izinli bir polis memurunun yardımıyla onu evin dışına çıkarmayı başardı ve kurtuldu. Site sakinleri sopalar ve kalaslarla polis gelene kadar Arslan'ı kontrol altına almayı başardı.

KOMŞULARINI IRKÇILIKLA SUÇLAMIŞTI

Türk asıllı Arslan, olaydan önce Boormanları kendisine ırkçı tacizlerde bulunmakla suçlamıştı. Saldırıdan bir gün önce bir polis memurunun yaptığı şikayetle ilgili olarak Arslan'ı telefonla aradığı bildirildi.

CİNAYETİ KABUL ETMEDİ

Arslan, Marsden'i öldürmeye teşebbüs ettiğini ve Sarah Boorman'a ağır bedensel zarar verdiğini ve kavga suçlamasını kabul etti, ancak psikiyatrik bir bozukluğun pençesinde olduğunu iddia ederek cinayeti reddetti.

Savcı Kate Brunner QC "Bu intikam ve öfkeyle gerçekleştirilen önceden tasarlanmış bir cinayet ve bu davalı cinayetten suçlu." dedi. Bir buçuk hafta sürmesi beklenen dava devam ediyor.