HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türk Konseyi Afganistan Gündemiyle Toplanıyor

Türk Konseyi Afganistan Gündemiyle Toplanıyor

27.09.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Konseyi Dışişleri Bakanları, Afganistan’daki son gelişmeleri görüşmek üzere İstanbul’da bugün biraraya geliyorlar. Toplantıya Türkiye’nin yanısıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan dışişleri bakanları katılıyor

Türk Konseyi Afganistan Gündemiyle Toplanıyor

Türk Konseyi Dışişleri Bakanları, Afganistan’daki son gelişmeleri görüşmek üzere İstanbul’da bugün biraraya geliyorlar. Toplantıya Türkiye’nin yanısıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan dışişleri bakanları katılıyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından da toplantıya ilişkin olarak bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Afganistan konulu Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı Sayın Bakanımızın davetiyle 27 Eylül 2021 tarihinde ülkemizin evsahipliğinde İstanbul’da düzenlenecektir. Afganistan’daki güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantıya Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci Macaristan Dışişleri Bakanları iştirak edecektir.Sayın Bakanımızın toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir” denildi.

Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan’da yaşanan gelişmelerin çevre ülkelerle birlikte Türk kökenli komşuları yakından ilgilendirdiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Afganistan’da yaşayan milyonlarca Türk kökenli vatandaş bulunduğuna da dikkat çekti. Toplantıda Afganistan’da ekonomik ve insani yardımlar konusuyla birlikte yeni bir göç dalgasının önlenmesi gibi başlıkların konuşulması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 ay arayla çifte acı yaşadı! Genç pilottan yürek yakan vasiyet7 ay arayla çifte acı yaşadı! Genç pilottan yürek yakan vasiyet
PARTNERAslışah Alkoçlar anne olduAslışah Alkoçlar anne oldu
Pınar Gültekin davasında yeni gelişmePınar Gültekin davasında yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Jüri değişti! İşte ilk görüntüler

Jüri değişti! İşte ilk görüntüler

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.