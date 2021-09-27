Türk Konseyi Afganistan Gündemiyle Toplanıyor

Türk Konseyi Dışişleri Bakanları, Afganistan’daki son gelişmeleri görüşmek üzere İstanbul’da bugün biraraya geliyorlar. Toplantıya Türkiye’nin yanısıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan dışişleri bakanları katılıyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından da toplantıya ilişkin olarak bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Afganistan konulu Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı Sayın Bakanımızın davetiyle 27 Eylül 2021 tarihinde ülkemizin evsahipliğinde İstanbul’da düzenlenecektir. Afganistan’daki güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantıya Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci Macaristan Dışişleri Bakanları iştirak edecektir.Sayın Bakanımızın toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir” denildi.

Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan’da yaşanan gelişmelerin çevre ülkelerle birlikte Türk kökenli komşuları yakından ilgilendirdiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Afganistan’da yaşayan milyonlarca Türk kökenli vatandaş bulunduğuna da dikkat çekti. Toplantıda Afganistan’da ekonomik ve insani yardımlar konusuyla birlikte yeni bir göç dalgasının önlenmesi gibi başlıkların konuşulması bekleniyor.

