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Türk Konseyi Diaspora Temas Grubu 5. Toplantısı Bakü'de yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 15:38 | Son Güncelleme

Türk Konseyi Diaspora Temas Grubu 5. Toplantısı Bakü'de yapıldı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üye ülkelerinin diaspora kurumları arasında tecrübe değişimi programı ve Diaspora Temas Grubu 5. Toplantısı yapıldı.

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesinde gerçekleştirilen toplantıya Komitenin Başkanı Fuat Muradov, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ile Kazakistan ve Kırgızistanlı yetkililer katıldı.

Muradov etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk dünyasının birliği düşüncesinin uzun zamandır mevcut olduğunu, bu düşüncenin gerçekleştirilmesine doğru emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Başkanlığını yürüttüğü komite hakkında bilgi veren ve diaspora ile çalışma konusunda Azerbaycan tecrübesini anlatan Muradov, Türk Konseyi ülkeleriyle iş birliğini geliştirmenin öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.

Küreselleşmenin artılarının yanında toplumda bazı sorunlara da yol açtığına dikkati çeken Muradov, "Küreselleşmeye karşı milli ve manevi değerleri korumalıyız. Değerlerimizi küreselleşmeye kurban etmemeliyiz. Diasporalarımızın beraber faaliyet göstermesi lazım. Bu birlik sayesinde milli ve manevi değerlerimizi küreselleşmeye karşı koruyabiliriz." dedi.

YTB Başkan Yardımcısı Turus ise son yıllarda dünyada yaşanan politik ve diplomatik gelişmelerin ülkeler arası iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Bu kapsamda Türk Konseyi ülkeleri diasporalarının iş birliğinin her geçen gün ivme kazanmasının dünya gündeminin belirlenmesinde büyük önem arz ettiğini vurgulayan Turus, YTB olarak Türk dünyasına yönelik çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Turus, kardeş ülkelerin diasporaları arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman da üye ülkelerin diasporalarının ortak hareket etmesini, ülkelere karşı yönelen olumsuz etkilere birlikte tepki göstermesini istediklerini belirtti.

Toplantıda, Türk Konseyi üye ülkeleri diaspora kurumlarının 2019 yılı ortak eylem planı müzakere edildi. Müzakereler sonrasında YTB tarafından Almanya ve Fransa'daki, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi tarafından da ABD'deki Türk soylu diaspora kurumlarının potansiyelinin artırılması için eğitim programlarının düzenlenmesi, Nevruz bayramının TÜRKSOY ve Türk soylu diasporalarla birlikte kutlanması için yol haritasının hazırlanması gibi konularda mutabakat sağlandı.

Kabul edilen eylem planına göre, eylülde Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk Konseyi diasporadan sorumlu bakanlık ve yetkili kurumların 4. toplantısı, kasımda ise Türkiye'de Türk Konseyi 2. Diaspora Forumu düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Abdülhadi Turus Fuad Muradov Türk Konseyi YTB

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