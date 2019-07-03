Türk Konseyi Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı

Türk Konseyi üyesi ülkeler arasında imzalanan ekonomik iş birliği alanındaki mutabakat zabıtlarının takibi, Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasına ilişkin anlaşma taslağı ve statüsü hakkında müzakereler, yeni kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili konular, Türk Ticaret Evi'nin kurulması, bu yıl eylül ayında Taşkent'te, ekimde de Bakü'de yatırım ve iş forumlarının düzenlenmesi, Türk Konseyi üyesi ülkelerin yatırım ortamı ve uluslararası ticaret tamamlayıcılıkları üzerine araştırma raporu, Türk ticaret portalının içeriği ve diğer konular toplantının gündemini oluşturdu.

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 9. Toplantısı'nda, Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasına ilişkin çalışmaların Türk Konseyi tarafından uluslararası, bölgesel ve ulusal kurum ve kuruluşlar iş birliğiyle yürütülmesine devam edilmesi kararı alındı.

Toplantıda, yatırım istatistikleri, yatırım ortamı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesine ilişkin Türk Konseyi üyesi ülkeler tarafından verilen eğitimlerin devam edilmesine karar verildi.

Bu yıl Azerbaycan'da düzenlenecek Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında imzalanacak özel ekonomi bölgeleriyle ilgili iş birliği öngören mutabakat zaptı konusunda anlaşma sağlanırken, taraflar, Türkiye'nin önerisi üzerine ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili bir belge üzerinde de çalışmalara devam edilmesi kararı aldı.

Toplantıda, karşılıklı ticaret, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi, iş adamları için finansman desteği sağlanmasını öngören Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasına ilişkin çalışmaların Türk Konseyi tarafından uluslararası, bölgesel, ulusal kurum ve kuruluşlar iş birliğiyle yürütülmesine devam edilmesi kararlaştırıldı.

- "Üye ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artırılması gerekiyor"

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Jaslan Madiyev, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Konseyi üyesi ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artırılması gerektiğini belirterek, "Bu yılın 4 ayında Kazakistan'ın, Türk Konseyi üyesi ülkelerle olan ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 2,2 milyar dolar oldu. Bu, Kazakistan'ın toplam ticaretinin yüzde 22'sini oluşturuyor." dedi.