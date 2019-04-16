Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Türk Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Aliyev, üye olmayan ülkeler de dahil olmak üzere ilişkilerin geliştirilmesi, uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin güçlendirilmesi ve aynı zamanda konseyin dünyadaki görünürlüğünün arttırılması konusundaki çabalarda, Türk Konseyi sekretaryasına verdiği tam desteği yineledi.

Amreyev'e, Türk Konseyi üye devletleri arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik çabalarında başarılar dileyen Aliyev, Azerbaycan'da düzenlenecek Türk Konseyi 7. Zirvesi'nin, tüm Türk uluslarının yararına hizmet edecek tarihi bir etkinlik olarak tertip edilmesine ilişkin temennisini dile getirdi.

Amreyev ise Aliyev'e, Türk Konseyi'nin yakın dönemdeki faaliyetleri ve 3 Ekim 2019 tarihinde Azerbaycan'da düzenlenecek Nahçivan Anlaşması'nın 10. yıl dönümüne tekabül eden Türk Konseyi 7. Zirvesi'nin hazırlıkları hakkında bilgi verdi.