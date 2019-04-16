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Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev Azerbaycan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 16:51 | Son Güncelleme

Amreyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi

BAKÜ (AA) - Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Türk Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Aliyev, üye olmayan ülkeler de dahil olmak üzere ilişkilerin geliştirilmesi, uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin güçlendirilmesi ve aynı zamanda konseyin dünyadaki görünürlüğünün arttırılması konusundaki çabalarda, Türk Konseyi sekretaryasına verdiği tam desteği yineledi.

Amreyev'e, Türk Konseyi üye devletleri arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik çabalarında başarılar dileyen Aliyev, Azerbaycan'da düzenlenecek Türk Konseyi 7. Zirvesi'nin, tüm Türk uluslarının yararına hizmet edecek tarihi bir etkinlik olarak tertip edilmesine ilişkin temennisini dile getirdi.

Amreyev ise Aliyev'e, Türk Konseyi'nin yakın dönemdeki faaliyetleri ve 3 Ekim 2019 tarihinde Azerbaycan'da düzenlenecek Nahçivan Anlaşması'nın 10. yıl dönümüne tekabül eden Türk Konseyi 7. Zirvesi'nin hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Genel Sekreter Amreyev, Azerbaycan'ın, Türk Konseyi üye devletleri arasındaki iş birliği sürecine katkısı ve aktif katılımının yanı sıra Aliyev'in konseyin faaliyetlerine sürekli verdiği destek dolayısıyla şükranlarını ifade etti.

Görüşmede, Türk Konseyi üye ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin boyutunun artırılmasına ilişkin devlet başkanlarının aldığı kararların uygulanması, bu bağlamda Türk Dili Konuşan Ülkelerin Ortak Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunun tamamlanması ve Yatırım Fonu'nun tesis edilmesi hususundaki gelişmeler gözden geçirildi.

Aliyev ve Amreyev, Türk Konseyi devlet başkanlarının Çolpon-Ata'da düzenlenen son zirve toplantısında, Türk entegrasyon kurumlarının yapısal gelişimi, yeniden yapılandırılmasının yanı sıra faaliyetlerinin iyileştirilmesi için bir plan geliştirilmesi konusundaki kararları hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İlham Aliyev Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev

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