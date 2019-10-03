HABER

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev Bişkek’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 17:29 | Son Güncelleme

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Bişkek’te Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından kabul edildi.Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk Konseyi’ni uluslararası bir örgüt olarak kuran ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü olarak kutlanan Nahcıvan Anlaşması’nın 10.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev Bişkek’te

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Bişkek’te Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından kabul edildi.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk Konseyi’ni uluslararası bir örgüt olarak kuran ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü olarak kutlanan Nahcıvan Anlaşması’nın 10. yıl dönümünde Türk Konseyi Dönem Başkanı olarak Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Amreyev, Kırgız Cumhuriyeti’nin Türk Konseyi dönem başkanlığını yürüttüğü Ekim 2018- Ekim 2019 tarihleri arasında Türk Konseyinin düzenlediği etkinlikler hakkında Cumhurbaşkanı Ceenbekov’a bilgi vererek, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi ve Türk Konseyi’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesindeki katkılarından dolayı şükranlarını sundu. Amreyev, Cumhurbaşkanı Ceenbekov’a 15 Ekim’de Bakü’de gerçekleştirilecek Türk Konseyi 7. Zirvesi hazırlıkları hakkında da bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Ceenbekov, son 10 yılda özellikle Çolpon-Ata’daki 6. Zirve ve Bakü’de yapılacak olan 7. Zirve arasında Türk Konseyi tarafından elde edilen kazanımlara ve başarılara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Özbekistan’ın Türk Konseyi’ne katılımını ve Konsey’in Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası teşkilatlarla ilişkilerini geliştirmek maksadıyla 19 Eylül tarihinde Macaristan Budapeşte’de resmi açılışını yaptığı Türk Konseyi Avrupa Ofisinin açılmasının önemini vurguladı.
Görüşmede Türk işbirliğinin ekonomik boyutlarını arttırmaya ilişkin devlet başkanlarının kararlarının uygulanması
konusunda görüş alışverişinde de bulundu. Genel Sekreter Amreyev, Cumhurbaşkanı Ceenbekov’u Türk dili konuşan ülkeler arasında kurulan Ortak Ticaret ve Sanayi Odası (TCCI) ve sekretaryanın Ortak Türk Yatırım Fonu kurulmasına yönelik çabalarının yanı sıra üye ülkelerde düzenlenen iş forumları hakkında bilgilendirdi.
Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Amreyev’e başarılar dileyerek, örgütün tüm hedeflerini gerçekleştirmede verimli bir zemin sağlamaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

Erzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşifErzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşif
Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölüSeyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü
Atatürk Araştırma Merkezi yayınları Eskişehir Kitap Fuarı’ndaAtatürk Araştırma Merkezi yayınları Eskişehir Kitap Fuarı’nda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Atilla Kıyat' adlı kullanıcıdan şikayetçi oldu

Erdoğan'dan o paylaşımla ilgili suç duyurusu!

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

Son dakika! Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüşecek... "Bizim planımız hazır"

Bu akşam görüşeceğim! Planımız hazır

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladı

Sevgilisi ayrılmak isteyince dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.