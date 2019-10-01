HABER

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Kazakistan'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 16:04 | Son Güncelleme

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Kazakistan'ın yeni atanan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile bir araya geldi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Kazakistan'ın yeni atanan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile görüştü.

Türk Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ve Kazakistan'da göreve yeni atanan Dışişleri Bakanı Tileuberdi, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bir araya geldi.

Tileuberdi'yi yeni görevi nedeniyle tebrik eden Amreyev, Türk dili konuşan ülkelerin halklarının yararına yürütülen iş birliğinin Tileuberdi'nin görev süresi sırasında da ivme kazanacağına dair ümidini dile getirdi.

Amreyev, Türk devletleri arasındaki ilişkilere dair son gelişmeler hakkında Tileuberdi'ye bilgi verdi ve Konsey'e güçlü destek ve değerli katkılarından dolayı Kazakistan'a teşekkür etti.

Tileuberdi de Amreyev'e Türk Konseyi'nin üye ülkeleri arasındaki iş birliğini artırma çabalarında başarı dileyerek, Türk Konseyi 7. Zirvesi'nde, Türk Konseyi'nin, tüm üye ülkelerin çıkarlarını koruyan uluslararası bir örgüt olarak önemini ortaya konulacağını vurguladı.

Amreyev ve Tileuberdi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15 Ekim'de düzenlenecek Türk Konseyi 7. Zirvesi'nin hazırlıklarını da detaylı olarak gözden geçirdi.

Görüşmede, Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne katılımı, Türk Konseyi'nin gözlemci ülkesi Macaristan'da açılan Avrupa temsilciliği, Türk Konseyi'nin faaliyetlerinin ekonomik boyutunun güçlendirilmesi ile diğer ülkeler ve uluslararası kurumlarla yapılan iş birlikleri de değerlendirildi.

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak
Alaçatı açıklarında balina heyecanı (2)Alaçatı açıklarında balina heyecanı (2)
Nilüfer’de ibadethaneler tertemiz olduNilüfer’de ibadethaneler tertemiz oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muhtar Tileuberdi Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Türk Konseyi

En Çok Okunan Haberler

'Bugün başlıyoruz'

'Bugün başlıyoruz'

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSKİ duyurdu! İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

İSKİ duyurdu! İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

Son dakika: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi için tahliye kararı

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi için tahliye kararı

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! 'Yayına neden dekolteli kadınlar çıkarıldı?' sorusuna şok cevap

'Yayına neden dekolteli kadınlar çıkarıldı?' sorusuna şok cevap

Otomobil pastaneye girdi! 6 yaralı

Ne olduğunu anlamadılar! Bir anda daldı

Yarına dikkat! Trafikte 200 bin kolluk görevlisi yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Kartal'da korkutan yangın!

Kartal'da korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.