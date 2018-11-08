Türk Konseyi İkinci Diaspora Forumu gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) üyesi ülkelerin diasporadan sorumlu bakanları ve kurum başkanları, "Türk Keneşi İkinci Diaspora Forumu"nun gelecek yıl Türkiye'de düzenlenmesinde mutabık kaldı. YTB'nin ev sahipliğinde ve Türk Konseyi Genel Sekreterliği koordinasyonunda Ankara'da düzenlenen "Türk Keneşi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları Üçüncü Toplantısı"nda, "Türk Keneşi Türkdilli Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi"ne getirilen değişiklikler onaylandı ve "2018-2019 Türk Konseyi Diaspora Ortak Eylem Planı" kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kazakistan Sosyal Kalkınma Bakanı Darhan Kaletayev, Azerbaycan Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Kırgızistan Göç Hizmeti Kurumu Başkanı Bolotbek İbraimzhanov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile YTB Başkanı Abdullah Eren'in katıldığı toplantıda, Türk Konseyi'ne üye ülkelerin diasporalarının mevcut durumları değerlendirildi.

Toplantıda kabul edilen ortak eylem planına göre Türkiye, gelecek yıl Türk Keneşi İkinci Diaspora Forumu'na ev sahipliği yapacak. Forum kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın diaspora mensuplarından siyaset, sivil toplum, hukuk, insan hakları ve ticaret gibi alanlarda öne çıkan kişilerin araya gelecekleri ortak programlar düzenlenecek. Ayrıca Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın diaspora teşkilatlarının kapasitelerinin geliştirilmesi ve birlik duygusunun artırılması için diasporada yaşayan sivil toplum temsilcilerine ortak kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenecek. Eylem planında, Türkiye ve Azerbaycan'ın diaspora iş birliği kapsamında sahip olduğu kurumsal tecrübenin Türk Konseyi'nin diğer üye ülkelerine tecrübe değişimi programı ve projeleri yoluyla aktarılması da kararlaştırıldı. Bu çerçevede, 2018-2019 yıllarında Türkiye'de ve Azerbaycan'da Kazakistan ve Kırgızistan'ın ilgili kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla kurumsal tecrübe değişimi eğitim programı düzenlenecek.