Türk Konseyi İkinci Diaspora Forumu gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) üyesi ülkelerin diasporadan sorumlu bakanları ve kurum başkanları, "Türk Keneşi İkinci Diaspora Forumu"nun gelecek yıl Türkiye'de düzenlenmesinde mutabık kaldı.
YTB'nin ev sahipliğinde ve Türk Konseyi Genel Sekreterliği koordinasyonunda Ankara'da düzenlenen "Türk Keneşi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları Üçüncü Toplantısı"nda, "Türk Keneşi Türkdilli Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi"ne getirilen değişiklikler onaylandı ve "2018-2019 Türk Konseyi Diaspora Ortak Eylem Planı" kabul edildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kazakistan Sosyal Kalkınma Bakanı Darhan Kaletayev, Azerbaycan Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Kırgızistan Göç Hizmeti Kurumu Başkanı Bolotbek İbraimzhanov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile YTB Başkanı Abdullah Eren'in katıldığı toplantıda, Türk Konseyi'ne üye ülkelerin diasporalarının mevcut durumları değerlendirildi.
Toplantıda kabul edilen ortak eylem planına göre Türkiye, gelecek yıl Türk Keneşi İkinci Diaspora Forumu'na ev sahipliği yapacak. Forum kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın diaspora mensuplarından siyaset, sivil toplum, hukuk, insan hakları ve ticaret gibi alanlarda öne çıkan kişilerin araya gelecekleri ortak programlar düzenlenecek.
Ayrıca Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın diaspora teşkilatlarının kapasitelerinin geliştirilmesi ve birlik duygusunun artırılması için diasporada yaşayan sivil toplum temsilcilerine ortak kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenecek.
Eylem planında, Türkiye ve Azerbaycan'ın diaspora iş birliği kapsamında sahip olduğu kurumsal tecrübenin Türk Konseyi'nin diğer üye ülkelerine tecrübe değişimi programı ve projeleri yoluyla aktarılması da kararlaştırıldı.
Bu çerçevede, 2018-2019 yıllarında Türkiye'de ve Azerbaycan'da Kazakistan ve Kırgızistan'ın ilgili kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla kurumsal tecrübe değişimi eğitim programı düzenlenecek.
Ayrıca Türk Konseyi çatısı altında yürütülen iş birliği büyükelçiliklerin ve yurt dışında bulunan hakim diaspora yapılanmalarının düzenleyeceği faaliyet ve toplantılar aracılığıyla diasporalarla paylaşılacak.
Eylem planına göre "3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler Günü", Türk Konseyi dönem başkanlığını üstlenen ülkenin büyükelçiliğinde verilecek resepsiyonla kutlanacak.
Her yıl mart ayında Türk halkının ortak kültürel mirası olan Nevruz da diasporalar tarafından etkinliklerle kutlanacak. Türk Konseyi çatısı altında yürütülen diaspora iş birliğinin tanıtımı da yapılacak.
Ayrıca, diaspora örgütlerinin ve vatandaşların sorularının çözülmesi için ortak çabalar artırılacak ve ortak eylem stratejileri hazırlanacak.
Eylem planına göre, Türk Konseyi ve bir üye ülkenin gençlik ve spordan sorumlu bakanlığı tarafından her yıl rotasyon esasıyla düzenlenen "Türk Konseyi Uluslararası Gençlik Kampları"na her ülkenin diasporalarından gençlerin katılması da sağlanacak.
MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Ali Müfit Gürtuna ve Taha Akyol sürprizi
Kanınız donacak! 'Başka yaşlı kadın bulamadım' deyip önce annesine, sonra da...
Erkek arkadaşını kara büyü ayini sırasında kurban etti!
Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü
İYİ Parti'de deprem! Ahat Andican'dan istifa kararı
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri
Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!
Erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı! O işçiden kötü haber
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Google'da büyük tuzak!
Bakan Ziya Selçuk'tan dikkat çeken tespit: Okullar arasında eğitim eşitsizliği var
Okuyucu Yorumları 0 yorum