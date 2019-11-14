"Türk Konseyi" İstanbul'daki konferansta ele alındı

İSTANBUL (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Proje Direktörü Ali Çiviler, "Ortak hareket etme potansiyelini güçlendirilmeyi hedefliyoruz ve bu yolda ilerliyoruz." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen "10. yılında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi" başlıklı konferansta, örgütün Türk dünyasındaki ve bölgedeki önemi ele alındı.

Çiviler, konferansta yaptığı konuşmada, konseyin her geçen gün güçlenerek çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Türk Konseyi'nin sadece üye ülkeler arasındaki ilişkilere değil küresel barışa da katkı sunmayı hedeflediğini söyleyen Çiviler, "BM ve alt kuruluşlarıyla AGİT ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi örgütlerle yoğun iş birliklerimiz var. Türk Konseyi'nin uluslararası alanda güçlenmesi için çabalıyoruz. BM örgütleriyle birçok protokol imzaladık ve diğer örgütlerle birçok önemli konferans düzenledik." diye konuştu.

Konseyin yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Çiviler, "Ülkeler ve liderler arasındaki ilişkiler her sene daha da iyiye gidiyor. Devlet Başkanları Konseyi ve Dışişleri Bakanları Konseyi gibi iki önemli siyasi organımızla ilişkileri daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Siyasi organlarımızla ortak hareket etme potansiyeli güçlendirilmeyi hedefliyoruz ve bu yolda ilerliyoruz. Ülkeler arasında siyaset ve ticaretten gümrüğe, eğitimden turizme kadar birçok alanda çok taraflı iş birliklerimiz var. "diye konuştu.