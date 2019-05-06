Türk Konseyi medya kuruluşları iş birliğini geliştirecek

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman başkanlığında düzenlenen toplantıya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den devlet yetkilileri ve medya yöneticileri katıldı. Toplantıda Türkiye'yi Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini, TRT Avaz Koordinatörü Sedat Sağırkaya, AA Asya-Kafkasya Temsilcisi Tolga Özgenç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkilileri temsil etti.

Katılımcılar, üye ülkeler medya kuruluşları arasında ortak görüntü havuzunun oluşturulması ve sabah saatlerinde yayınlanan televizyon programlarında ortak canlı bağlantıların yapılması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

- "AA Türk Konseyi'nin kuruluş amaçlarına katkı sağlıyor"

AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini, toplantıda yaptığı konuşmada, AA bünyesindeki Haber Akademisi aracılığıyla Türk cumhuriyetlerinden gelen gazetecilere kar amacı gütmeyen eğitimler verdiklerini bildirdi.

Türk Konseyi üye ülkelerin haber ajanslarıyla gerçekleştirdikleri ikili iş birliği anlaşmalarıyla karşılıklı olarak haber ve görsel içerik değişimi yaptıklarını belirten Pirtini, "Böylece ülkelerimiz arasında siyasi, kültürel, tarihi ve ekonomik başta olmak üzere birçok konuda kamuoylarını karşılıklı aydınlatıcı ve ilişkileri güçlendirici katkılar sağlanmaktadır. AA olarak yaptığımız çalışmalarla Türk Konseyi'nin kuruluş amaçlarına doğrudan ve dolaylı katkı sağlamaktadır ve sağlamaya da devam edecektir." diye konuştu.

