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Türk Konseyi medya kuruluşları iş birliğini geliştirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 17:22 | Son Güncelleme

Türk Konseyi medya kuruluşları iş birliğini geliştirecek

BAKÜ (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üye ülkelerin medya kuruluşları yöneticileri, ortak görüntü havuzunun oluşturulması ve televizyon programlarında ortak canlı bağlantıların yapılması konusunu görüştü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Konseyi Medya ve Enformasyon Alanında İşbirliği Çalışma Grubu 7. Toplantısı düzenlendi.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman başkanlığında düzenlenen toplantıya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den devlet yetkilileri ve medya yöneticileri katıldı. Toplantıda Türkiye'yi Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini, TRT Avaz Koordinatörü Sedat Sağırkaya, AA Asya-Kafkasya Temsilcisi Tolga Özgenç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkilileri temsil etti.

Toplantıda, üye ülkeler arasında bilgi ve medya paylaşımında iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili eylem planı, ortak haber kanalının kurulması, haber ajansları arasında iş birliğinin geliştirilmesi, medya kuruluşları arasında tecrübe paylaşımının sağlanması gibi konular müzakere edildi.

Katılımcılar, üye ülkeler medya kuruluşları arasında ortak görüntü havuzunun oluşturulması ve sabah saatlerinde yayınlanan televizyon programlarında ortak canlı bağlantıların yapılması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

- "AA Türk Konseyi'nin kuruluş amaçlarına katkı sağlıyor"

AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini, toplantıda yaptığı konuşmada, AA bünyesindeki Haber Akademisi aracılığıyla Türk cumhuriyetlerinden gelen gazetecilere kar amacı gütmeyen eğitimler verdiklerini bildirdi.

Türk Konseyi üye ülkelerin haber ajanslarıyla gerçekleştirdikleri ikili iş birliği anlaşmalarıyla karşılıklı olarak haber ve görsel içerik değişimi yaptıklarını belirten Pirtini, "Böylece ülkelerimiz arasında siyasi, kültürel, tarihi ve ekonomik başta olmak üzere birçok konuda kamuoylarını karşılıklı aydınlatıcı ve ilişkileri güçlendirici katkılar sağlanmaktadır. AA olarak yaptığımız çalışmalarla Türk Konseyi'nin kuruluş amaçlarına doğrudan ve dolaylı katkı sağlamaktadır ve sağlamaya da devam edecektir." diye konuştu.

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Ali Turker Pirtini medya Ömer Kocaman Sedat Sağırkaya Türk Konseyi

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