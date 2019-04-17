Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in moderatörlüğündeki toplantıda, ulaştırma ve transit operasyonların kolaylaştırılması, Trans Hazar Koridoru'nun geliştirilmesi ve Türk Konseyi ülkeleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi konuları ele alındı.

Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı Ulaştırma Politikalarından Sorumlu Sekreteri Laslo Mosoçi'nin gözlemci sıfatıyla yer aldığı toplantıda, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, üye ülkelerin büyükelçilik ataşeleri ve Türk Konseyi Sekreterya çalışanları hazır bulundu.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde başkent Bişkek'te düzenlenen Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 4. Toplantısı'na Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kırgızistan Ulaştırma ve Yol Bakanı Beyşenov, Kazakistan Endüstri ve Altyapı Kalkınma Bakan Yardımcısı Berik Kamaliyev, Azerbaycan Ulaştırma İletişim ve Yüksek Teknoloji Bakanlığı Ulaştırma Düzenleme Dairesi Başkanı Cavid Najafov katıldı.

Baghdad Amreyev, Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı'nın 2020'de Macaristan'da yapılacağını bildirdi.

- "Uçuşları artırmaya ihtiyacımız var"

Kırgızistan Ulaştırma ve Yol Bakanı Janat Beyşenov, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Konseyi ülkeleri, Çin, Orta Asya, Rusya, Avrupa ve Kafkasya'nın ekonomik ve ulaşım koridorlarını birbirine bağlayan kıtalar arası bir geçiş köprüsü olma şansına sahip olduğunu vurguladı.

Beyşenov, Kırgızistan ile Türkiye arasında kara yolu ulaşımı alanında aktif bir iş birliği olduğunu belirterek, "Bişkek-İstanbul hattında düzenli uçuşlar her yıl hız kazanıyor. Yine de uçuşları artırmaya ihtiyacımız var. Türkiye'den İstanbul-Oş seferlerinin başlatılmasını rica ediyorum." dedi.

Kazakistan Endüstri ve Altyapı Kalkınma Bakan Yardımcısı Berik Kamaliyev de Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında bulunan Aktau kentinde 15-16 Mayıs'ta yapılacak 1. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Konferansı'na Türk Konseyi üye ülkelerini davet etti.

