Macaristan'ın bu ülkelerle ilişkisini en üst seviyelere çıkarmak istediğinin altını çizen Kiss, bu sıkı bağın Türk Konseyi üyeleriyle Macaristan arasında köprü görevi görebileceğine değindi. \

Kiss, konseyin özellikle Orta Asya'daki temsilcilerinin zengin yer altı kaynakları, sanayi ve ticaret alanında çok büyük ekonomik imkanlara sahip olduğunu belirtti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Türk Konseyi'nin eylülde Kırgızistan'da düzenlenen 6'ncı zirvesine ev sahibi ülkenin davetlisi olarak katılmasının önem arz ettiğine dikkati çeken Kiss, ülkesinin Türk Konseyi üyeleriyle daha yakın olmak istediğini vurguladı.

MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, ülkesinin Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) ile ilişkisine yönelik, "Macaristan olarak Türk Konseyi ülkelerine daha yakın olmak istiyoruz." dedi.

Büyükelçi Kiss, Türk Konseyi üyesi ülkeler ile Macaristan ilişkilerinin geçmişe dayandığını hatırlatarak, "Biz Macarlar olarak bu ülkelerde kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Başbakan Orban, katıldığı zirvede bu ülkelere yakın olmanın çok önemli olduğunu söyledi. Türk Konseyi üyeleriyle derin ilişkiler kurmak her iki tarafın da yararına." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayındaki Macaristan ziyaretinin çok başarılı geçtiğini aktaran Kiss, bu ziyaretin iki ülke arasındaki sürekli gelişen ikili ilişkiler için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kiss, Macaristan'daki Gül Baba Türbesi'nin Türkiye'nin restorasyonunun ardından açılmasının Macar hükümeti tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Türbe iki halk arasındaki aralıksız devam eden iş birliği ve sıkı dostluğun en büyük sembollerinden biri olmuştur." dedi.

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- "Türk firmaları Macaristan'daki ekonomik ortamı değerlendiriyor"

Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacminin bu yıl 3 milyar dolar seviyesine ulaştığına dikkati çeken Kiss, liderlerin hedefleri doğrultusunda gelecek yıl bu rakamın 6 milyar dolar seviyelerine ulaşmasının hedeflendiğini aktardı.