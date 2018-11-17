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"Türk Konseyi ülkelerine daha yakın olmak istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss: - "Macaristan olarak Türk Konseyi ülkelerine daha yakın olmak istiyoruz" - "Biz Macarlar olarak bu ülkelerde (Türk Konseyi üyeleri) kendimizi evimizde gibi hissediyoruz" - "Erdoğan'ın Macaristan ziyareti ikili ilişkiler açısından tarihi öneme sahip"

MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, ülkesinin Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) ile ilişkisine yönelik, "Macaristan olarak Türk Konseyi ülkelerine daha yakın olmak istiyoruz." dedi.

Büyükelçi Kiss, Macaristan'ın Türk Konseyi üyeleri ve Türkiye ile ilişkilerine dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Türk Konseyi'nin eylülde Kırgızistan'da düzenlenen 6'ncı zirvesine ev sahibi ülkenin davetlisi olarak katılmasının önem arz ettiğine dikkati çeken Kiss, ülkesinin Türk Konseyi üyeleriyle daha yakın olmak istediğini vurguladı.

Kiss, konseyin özellikle Orta Asya'daki temsilcilerinin zengin yer altı kaynakları, sanayi ve ticaret alanında çok büyük ekonomik imkanlara sahip olduğunu belirtti.

Macaristan'ın bu ülkelerle ilişkisini en üst seviyelere çıkarmak istediğinin altını çizen Kiss, bu sıkı bağın Türk Konseyi üyeleriyle Macaristan arasında köprü görevi görebileceğine değindi.
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- "Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz"

Büyükelçi Kiss, Türk Konseyi üyesi ülkeler ile Macaristan ilişkilerinin geçmişe dayandığını hatırlatarak, "Biz Macarlar olarak bu ülkelerde kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Başbakan Orban, katıldığı zirvede bu ülkelere yakın olmanın çok önemli olduğunu söyledi. Türk Konseyi üyeleriyle derin ilişkiler kurmak her iki tarafın da yararına." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayındaki Macaristan ziyaretinin çok başarılı geçtiğini aktaran Kiss, bu ziyaretin iki ülke arasındaki sürekli gelişen ikili ilişkiler için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kiss, Macaristan'daki Gül Baba Türbesi'nin Türkiye'nin restorasyonunun ardından açılmasının Macar hükümeti tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Türbe iki halk arasındaki aralıksız devam eden iş birliği ve sıkı dostluğun en büyük sembollerinden biri olmuştur." dedi.

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- "Türk firmaları Macaristan'daki ekonomik ortamı değerlendiriyor"

Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacminin bu yıl 3 milyar dolar seviyesine ulaştığına dikkati çeken Kiss, liderlerin hedefleri doğrultusunda gelecek yıl bu rakamın 6 milyar dolar seviyelerine ulaşmasının hedeflendiğini aktardı.

Kiss, iki ülkenin büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Macaristan'daki aktif Türk sermayesi sürekli olarak artmaktadır. Yakın geçmişte bir Türk inşaat firması Makedonya'da 23 milyar avroluk yatırım yapmıştır. Türklerin gayrimenkul yatırımları da artarak devam etmektedir. Avrupa Birliği (AB) içinde en düşük kurumlar vergisi yüzde 9 ile Macaristan'dadır. Tabii bu cazip ortam, firmaları Macaristan'da yatırım yapmaya teşvik etmektedir. Macar hükümetinin tesis ettiği ekonomik ortam Türk firmaları tarafından en iyi şekilde değerlendiriliyor ve bu sayede Türk firmalar AB pazarına daha yakın hale geliyor."

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Budapeşte Gül Baba Türbesi Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss Türk Konseyi

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