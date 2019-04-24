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Türk Konseyi Üniversiteler Birliği Dördüncü Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 15:31 | Son Güncelleme

Türk Üniversiteler Birliği İkinci Spor Oyunlarının Türkistan'da yapılması kararlaştırıldı - Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman: - "Türk Konseyi Üniversiteler Birliği üyesi üniversiteler ortak diploma verebilme imkanına kavuşacak"

TÜRKİSTAN (AA) - Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Üniversiteler Birliği 4. Genel Kurulunda, gelecek yıl Türk Üniversiteler Birliği İkinci Spor Oyunlarının bu kentte yapılmasına karar verildi.

Türk Konseyi tarafından Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde düzenlenen etkinliğe Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdad Amreyev, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den üniversite temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda, ilk kez Macaristan'ı Szeged Üniversitesi temsil etti.

Toplantıda, Üniversiteler Birliği üyesi üniversiteler arasında iyi uygulamaların ortak paylaşım portalının, e-öğretim platformunun, inovasyon alanında araştırma gruplarının oluşturulması, diploma denkliğinin sağlanması, Orhun, Mevlana gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde iş birliğinin derinleşmesi, teknopark kurulması ve diğer konularda iş birliği için bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca Türk Konseyi Üniversiteler Birliği İkinci Spor Oyunlarının Dünya Etnospor Konfederasyonu, Yesevi Üniversitesi ve Türk Konseyi iş birliğinde gelecek yıl mart ayında Türkistan'da yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıyı AA muhabirine değerlendiren Kocaman, toplantıda üniversiteler arasında ortak diploma verilmesine ilişkin iş birliği yapma konusunda anlaştıklarını belirterek "Ege Üniversitesi bu sahadaki tecrübesini üye üniversitelerimizle önümüzdeki dönemde paylaşacak ve Türk Konseyi Üniversiteler Birliği üyesi üniversiteler ortak diploma verebilme imkanına kavuşacak." dedi.

Üniversite diplomalarının karşılıklı tanınması konusunun gelecek yıl yapılacak Türk Konseyi eğitim bakanları toplantısında gündeme getireceklerini aktaran Kocaman, bakanlıkların ve Yüksek Öğretim Kurumunun bu konuda çalışma yapması için gayret edeceklerini kaydetti.

Kocaman, üniversitelerin başarılı uygulamalarının paylaşılmasını sağlamak için bir ortak portal kurulması konusunda mutabakat sağlandığı ifade ederek "Üniversitelerimiz, önümüzdeki dönemde Yesevi Üniversitesinde kurulacak bir portal marifetiyle iyi uygulama örneklerini birbirleriyle paylaşacaklar. Bu şekilde toplam eğitim kalitesinin artmasına gayret edilecek." diye konuştu.

Kocaman ayrıca Üniversiteler Birliğine Gazi, Kapadokya, Niğde Ömer Halisdemir üniversiteleri ve Macaristan'ın Szeged Üniversitesinin üyeliğinin kabul edildiğini söyledi.

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