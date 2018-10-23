HABER

Türk Konseyi üyeleri Ankara'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 21:55 | Son Güncelleme

TÜRK Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) tarafından Ankara'daki bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Türk Konseyi üyeleri Ankara'da buluştu

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- TÜRK Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) tarafından Ankara'daki bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konseyin kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasındaki birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı.
Türk Konseyi tarafından, '3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü' ve Baghdad Amreyev'in Türk Konseyi Genel Sekreteri olarak göreve başlaması nedeniyle Ankara'daki bir otelde resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet ve çok sayıda davetli katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 9 yıl önce Ankara'da büyükelçi olarak görev yaptığını ve o dönemde Türk Konseyi'nin kuruluşuna katkıda bulunduğunu belirterek o örgütün dünya sekreteri olarak bu resepsiyonda olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
'BU COĞRAFYAYI TANIMAK İÇİN TURİZM ŞART'
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise, Türk Konseyi'nin önemine değinerek, "Herhangi bir gencin bu dünyayı, bu coğrafyayı, bu tarihi tanıması için turizm ve yolculuk şart. Turizm faaliyetlerinden zengin olsakta olmasakta burada yatırımlar yapılmalı. Çünkü bu dünyanın herhangi bir yerindeki genç bir öğrenci, istikbalimiz olan nesiller Özbekistan'ın, Azerbeycan'ın, Kırgızistan'ın, Kazakistan'ın ve Türkiye'nin zenginliklerini ve coğrafyasını, tarihini gördükçe bu dünyayı sevecek ve benimseyecek. Bu yüzden turizm projelerine desteklerimizi sunmalıyız" dedi.
'BU BİRLİKTELİĞİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KANITLADIK'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da, "Türk dünyası çerçevesinde paylaştığımız bu dayanışmaya daha fazla ülkenin eşlik etmesini ve Türk konseyinin her geçen gün daha da genişlemesini önemsiyoruz. Bu birlikteliğin ekonomik anlamda da ne kadar büyük bir kazanıma dönüştüğünü son yıllarda orta koridor başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz önemli ulaşım ağlarıyla kanıtlamış olduk. Marmaray ile Avrasya Tüneli ile 3'üncü havaalanı ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi ile bütün bu koridorun merkezinde yer alan bir ülke olarak bu coğrafyayı paylaşan daha çok ülke ile iş birliği yapmayı önemsiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Türk Konseyi üyeleri Ankara'da buluştuTürk Konseyi üyeleri Ankara'da buluştuTürk Konseyi üyeleri Ankara'da buluştuTürk Konseyi üyeleri Ankara'da buluştu

PARTNERZayıflama iğnesiyle kilo veren ünlü şarkıcı 34 bedene dayandıZayıflama iğnesiyle kilo veren ünlü şarkıcı 34 bedene dayandı
GÜNCELLEME - Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Zonguldak'taki FETÖ/PDY operasyonu
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

İş insanını dolandırdığı iddia edilen sanık: Paraları savcı aldı

İş insanını dolandırdığı iddia edilen sanık: Paraları savcı aldı

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika! PKK'nın İsveç sorumlusu Diyarbakır'da yakalandı

Son dakika! PKK'nın İsveç sorumlusu Diyarbakır'da yakalandı

Belediye başkanının makam aracını bulana 10 bin TL ödül verilecek

Belediye başkanının makam aracını bulana 10 bin TL ödül verilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.