Türk Konseyi'nde siber güvenlik arayışı

Turhan, hem sabit hem de mobil genişbantın temel bileşeni fiber altyapının ise 330 bin kilometreyi aştığına dikkati çekerek, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimde özellikle engelli gruplara ve bölgesel farklılıkları en aza indirmeye büyük önem verdiklerini aktardı.

Bakan Turhan, Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Bakanlar 3.Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de elektronik haberleşme sektöründe işletmecilerin 2017'de yaptıkları yatırımların artarak sürdüğünü, toplam yatırım tutarının 8,15 milyar TL olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, siber tehditlerin ülke sınırlarını aşan doğası nedeniyle, uluslararası iş birliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetlere önem verdiklerini belirterek, "Bu kapsamda Türk Konseyi üye ülkeleri ile siber güvenlik alanında etkin bir bilgi ve tecrübe paylaşımını sürdürmeyi arzuluyoruz." dedi.

Öncelikli hedeflerinin sayısal uçurumu azaltmak için altyapıyı güçlendirmek ve genişletmek olduğunun altını çizen Turhan, "Bu nedenle, yaklaşık 4000 kırsal yerleşim yerine sabit veya mobil altyapı kurulumunu devlet olarak sübvanse ettik." diye konuştu.

Turhan, kırsal yerleşim yerlerinden, yaklaşık 3000 tanesine genişbant internet götürmeye yönelik projelerin devam ettiğini söyledi.

Trans Avrasya Bilgi Otoyolu (TASIM) projesini "geleceğin projesi" olarak gördüklerine işaret eden Turhan, şöyle konuştu:

"Türk Konseyi Bilgi İletişim Teknolojileri çalışma grubunun çalışmalarıyla bu önemli projede önemli aşama kaydedilmiş olması memnuniyet verici. Bu proje için yapılan teknolojik iş birliğinin, katılımcı ülkeler arasındaki kültürel, politik ve ekonomik dostluk bağlarını daha da güçlendireceğine inanıyoruz"

- Siber güvenlik organizasyonu

Bakan Turhan, 2012'de oluşturdukları siber güvenlik organizasyon yapısı ile dünyada siber güvenlik alanında çalışmalara ilk başlayan ülkeler arasında olduklarına dikkati çekerek, bu çerçevede siber tehditlere karşı ulusal çapta koordinasyonu sağlayacak Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezini (USOM) kurduklarını ifade etti.