Türk Konseyinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Türk Konseyi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, yayımladığı mesajda, Türk Konseyi ve şahsı adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünde Türk halkını ve hükümetini tebrik etti.
Mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Atatürk'ün "En büyük eserimdir" dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün 96'ncı yaşına ulaşmış olduğu hatırlatılarak "Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Cumhuriyet'in ilanı, Türkiye için ilerleme ve uygarlık doğrultusunda yeni yol açmış, birçok başka ulus için de örnek oluşturmuştur." ifadesine yer verildi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin, o zamandan beri büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere ve ilkeli ve ileri görüşlü dış politikasına bağlılığıyla, bugün de diğer uluslara ilham kaynağı olmaya devam ettiğine vurgu yapılan mesajda, "Türkiye'nin bölgesinde ve ötesinde barışın ve güvenliğin tesisi için sağlam adımlar atarak uluslararası siyasi arenada edindiği önemli konumdan ötürü gurur duymaktayız." ifadesi kullanıldı.
Mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Konseyinin sadece kurucu ülkesi değil, aynı zamanda asırlık şehri İstanbul'da kain sekretarya ofisini tahsis eden ve cömertçe ağırlayan, sürekli destek ve yardımını Konsey'den esirgemeyen ev sahibi ülke olduğunun altı çizilerek şunlar kaydedildi:
"Türk Konseyi, Türk dünyası için barışçıl ve müreffeh bir gelecek arayışı içinde ortak çabalarla ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edecektir. Ortak değerlerimiz ve zengin tarihimiz, bu konudaki çabalarımıza ışık tutacaktır. Bu düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kez daha kutluyor ve Türk milletine barış ve refah dolu bir gelecek diliyorum."
Okuyucu Yorumları 0 yorum