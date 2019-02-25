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Türk Konseyi'nden, Askar Mamin'e kutlama mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 19:38 | Son Güncelleme

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Askar Mamin'in Kazakistan'ın başbakanı olarak atanması nedeniyle kutlama mektubu gönderdi

İSTANBUL (AA) - Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından başbakan olarak atanan Askar Mamin'e kutlama mektubu gönderdi.

Türk Konseyi Sekreteryasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Amreyev, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı olarak göreve başlaması vesilesiyle Askar Mamin'i tebrik etti.

Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Mamin'e, göreve başlaması vesilesiyle tebriklerini sunan Amreyev, ulusal ekonominin gelişmesine yönelik hedeflere ulaşılması ve doğrudan yabancı yatırımların teşvik edilmesi konusunda, Kazakistan halkının refahının sağlanması için gereken çalışmalarda başarılar diledi.

Genel Sekreter Amreyev ayrıca, Kazakistan'ın, Türk Konseyi faaliyetlerine ve "Türk Dili Konuşan Ülkeler" arasında çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesine verdiği desteğin süreceğine olan inancını vurguladı.

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