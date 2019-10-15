HABER

Türk Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 13:40 | Son Güncelleme

Türk Konseyinin ortak bildirisi: - "Türk Konseyi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın terörizmle mücadeleye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunacağına olan umut ve inançlarını beyan etmektedir"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Türk Konseyi gözlemci üyesi Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile kuruma üye olmasa da etkinliklere katılım sağlayan Türkmenistan'ın Başbakan Yardımcısı Pürli Agamuradov da toplantıda hazır bulundu.

Toplantı sonrasında kabul edilen ve liderlerce imzalanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Türk Konseyi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın terörizmle mücadeleye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına, Suriyelilerin teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ana vatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için şartların oluşturulmasına katkıda bulunacağına olan umut ve inançlarını beyan etmektedir."

PARTNERTurizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...Turizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Savaş halinde değiliz, terör temizliği yapıyoruzDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Savaş halinde değiliz, terör temizliği yapıyoruz
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kınık: "Bölge terörden arındırıldıkça insani yardım faaliyetlerimiz yapılıyor"Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kınık: "Bölge terörden arındırıldıkça insani yardım faaliyetlerimiz yapılıyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Türk Konseyi Türk Konseyinin ortak bildirisi

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu

TEM Şube Müdürü aracında ölü bulundu

Son dakika! MSB: Münbiç bölgesinden yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Silah ve kapı kolundaki parmak izleri Nadira Kadirova'ya ait çıktı!

Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Son dakika: Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan düştü

Gazeteciler ve doktorların bulunduğu otele havan düştü

Son dakika! Antalya Manavgat'ta sivil eğitim uçağı düştü

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.