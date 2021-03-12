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Türk Konsolosu Öldüren Sasunyan’ın Tahliyesine ABD’den Tepki

12.03.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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Türk Konsolosu Öldüren Sasunyan’ın Tahliyesine ABD’den Tepki

Dışişleri Bakanı Blinken konuyla ilgili yazılı açıklamasında kararın büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi

ABD'de 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldüren ve ömür boyu hapse mahkum edilen Ermeni asıllı Amerikalı Hampig Sasunyan'ın tahliyesi kesinleşti. ABD ve Türk Dışişleri Bakanlıkları tahliye kararına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yazılı bir açıklamayla karara tepki gösterdi. Blinken, açıklamasında, ‘’Dışişleri Bakanlığı, 1982’de Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan cinayetinden mahkum edilen Hampig "Harry" Sasunyan’ın California eyaletinde şartlı tahliye edilecek olmasından büyük hayal kırıklığına uğradı. Bir diplomata saldırmak yalnızca belirli bir kişiye karşı ağır bir suç değildir, aynı zamanda diplomasinin kendisine de bir saldırıdır’’ dedi.

Açıklamada, ‘’Dünyanın dört bir yanında hizmet veren Amerikalı diplomatlarının güvenliğini sağlamak için, diplomatlara suikast düzenleyenlerin mümkün olan en yüksek cezayı almalarını ve bu cezaları şartlı tahliye ya da erken tahliye olmaksızın çekmelerini savunmak, ABD’nin uzun süredir var olan tutumudur. Sayın Arıkan'ın ailesine ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndaki meslektaşlarımıza kayıpları için bir kez daha en derin taziyelerimizi sunuyoruz’’ ifadeleri yer aldı.

Türkiye’den tepki

Türk Dışişleri Bakanlığı da kararın Türk milletinin vicdanını derinden yaraladığını belirtti, şiddetle kınadığını açıkladı.

Açıklamada, ABD yönetiminin tüm aksi yöndeki girişimlerine rağmen değiştirilmeyen bu “vahim kararın” evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışıyla bağdaşmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ‘’Türkiye, Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31’i diplomat 58 vatandaşını şehit vermiştir. Nefret suçlarının tırmanışa geçtiği, uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde siyasi saiklerle vahşi bir katilin salıverilmesi terörizmle mücadelede işbirliği ruhuna da zarar vermektedir. Terörist Sasunyan’ın alçakça işlediği ve 38 yıllık mahkumiyeti süresince hiçbir pişmanlık emaresi göstermediği bu cinayet, hastalıklı ve çarpık bir ideolojiyi temsil eden bir suç olarak asla unutulmayacaktır’’ denildi.

Ermeni Soykırımı İçin Adalet Komandoları (ESAK) üyesi olan Hampig Sasunyan, 28 Ocak 1982 tarihinde, evine gitmek üzere yolda olan Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'a trafik ışıklarında suikast düzenleyen iki isimden biriydi.

O dönemde 19 yaşında olan Sasunyan, suikasttan iki yıl sonra Ocak 1984’te mahkum edildi ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Diğer saldırgan Krikor Saliba’nın ise aynı yıl Lübnan’a kaçtığı ve iç savaşta öldüğü iddia edilmişti.

Tahliye kararı nasıl alındı?

Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi’nin tahliye kararı, California Valisi Gavin Newsom'un karara itiraz etmeyeceğini açıklaması sonrasında kesinleşti.

Bunun üzerine ABD'de 1982 yılında Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı otomobilinin içindeyken vurarak öldüren ve afsız ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hampig Sasunyan’ın tahliyesi kesinlik kazandı.

California eyaleti yasalarına göre hapis cezasının 25’inci yılını doldurmasıyla birlikte şartlı salıverilme başvurusu yapma hakkı kazanan Sasunyan’ın daha önceki tahliye talepleri reddedilmişti.

California Valisi Gavin Newsom da geçen Mayıs ayında, ABD'de 1982'de Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldüren Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliyesine izin veren mahkeme kararını reddetmişti.

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