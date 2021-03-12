Türk Konsolosu Öldüren Sasunyan’ın Tahliyesine ABD’den Tepki

ABD'de 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldüren ve ömür boyu hapse mahkum edilen Ermeni asıllı Amerikalı Hampig Sasunyan'ın tahliyesi kesinleşti. ABD ve Türk Dışişleri Bakanlıkları tahliye kararına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yazılı bir açıklamayla karara tepki gösterdi. Blinken, açıklamasında, ‘’Dışişleri Bakanlığı, 1982’de Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan cinayetinden mahkum edilen Hampig "Harry" Sasunyan’ın California eyaletinde şartlı tahliye edilecek olmasından büyük hayal kırıklığına uğradı. Bir diplomata saldırmak yalnızca belirli bir kişiye karşı ağır bir suç değildir, aynı zamanda diplomasinin kendisine de bir saldırıdır’’ dedi.

Açıklamada, ‘’Dünyanın dört bir yanında hizmet veren Amerikalı diplomatlarının güvenliğini sağlamak için, diplomatlara suikast düzenleyenlerin mümkün olan en yüksek cezayı almalarını ve bu cezaları şartlı tahliye ya da erken tahliye olmaksızın çekmelerini savunmak, ABD’nin uzun süredir var olan tutumudur. Sayın Arıkan'ın ailesine ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndaki meslektaşlarımıza kayıpları için bir kez daha en derin taziyelerimizi sunuyoruz’’ ifadeleri yer aldı.