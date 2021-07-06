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Türk kullanıcıdan Apple'a dava: 5 yıllık birikimim nereye gitti?

06.07.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple marka telefonunu kaybeden Emre Karadeniz isimli vatandaş yeni bir Apple marka telefon aldı. Karadeniz eski telefonundaki iCloud hesabından verilerini geri getiremeyince Apple'a dava açtı. Yardım alamadığını söyleyen Emre Karadeniz, "5 yıllık birikimim nereye gitti? Bununla ilgili bir açıklık getirmiyorlar ve bu beni ticari olarak ciddi anlamda etkiliyor." açıklamasında bulundu.

Emre Karadeniz 13 Haziranda, kullandığı Apple marka telefonunu İstanbul Kadıköy'de kaybetti. Yeni bir Apple marka telefon alan Emre Karadeniz, ücret ödeyerek kullanmış olduğu iCloud hesabı üzerinden yedeklediği verilerini geri getirmek istedi. Verilerini geri getiremeyince, Apple Türkiye’den yardım isteyen fakat gerekli yardımı bulamayan Emre Karadeniz, Apple şirketine mail attı.

Apple şirketinden de geri cevap alamayınca soluğu savcılıkta aldı. Kaybolan telefonuna 120 GB veri yedeklemiş olan Emre Karadeniz verilerini geri alamayınca hem maddi hem manevi olarak mağdur olduğunu söyledi.

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"NOKTA KADAR BİLGİ ALAMADIM"

Durum hakkında konuşan Emre Karadeniz, "Telefonu kaybettikten sonra aynı donanım ve özellikte bir telefon aldım bilgilerim geri gelsin diye. Müşteri hizmetleriyle görüştüğümde bana sistemin versiyon uyumsuzluğu ile alakalı olduğunu söylediler ve ben bununla ilgili gerekli versiyon ayarlarını yaptım. Buna rağmen nokta kadar bilgi alamadım içerisinden" dedi.

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"5 YILLIK BİRİKİMİM NEREYE GİTTİ?"

Müşteri hizmetleriyle iletişime geçen ve gerekli yardımı alamayan Emre Karadeniz, "Şu andaki problemim, 5 yıllık birikimim nereye gitti? Bununla ilgili bir açıklık getirmiyorlar ve bu beni ticari olarak ciddi anlamda etkiliyor. Bununla ilgili de biz bir dava sürecine giriştik. Umarım bu konuyla ilgili bize bir dönüş yaparlar. Hâlâ daha yardım bekliyoruz" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
icloud Apple Türkiye
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