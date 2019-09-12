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Türk Kültür Şahsiyetlerinin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 17:09 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca düzenlenen ‘Türk Kültür Şahsiyetlerinin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi Çalıştayı’, 11 Eylül’de kurumun konferans salonunda gerçekleştirildi.Çalıştaya Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr.

Türk Kültür Şahsiyetlerinin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi Çalıştayı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca düzenlenen ‘Türk Kültür Şahsiyetlerinin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi Çalıştayı’, 11 Eylül’de kurumun konferans salonunda gerçekleştirildi.
Çalıştaya Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, Çeviri ve Kaynak Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu üyeleri, Bilim ve Düşünce Bilim ve Uygulama Kolu üyeleri, akademisyenler, editörler ve kurum uzmanları katıldı. Çalıştayın açış konuşmasını yapan Dr. Zeki Eraslan, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının misyon, vizyon ve temel değerleri ile Kurumun etkinlikleri, yayınları ve devam etmekte olan projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Çalıştayda yaşam öyküleri yazılacak Türk kültür şahsiyetleri, yayınların hitap edeceği hedef kitle, yayın ilkeleri, editör denetimi, çeviri süreci ile genel olarak proje sürecinin verimli bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından çalıştay son buldu.

Türk Kültür Şahsiyetlerinin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi Çalıştayı

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