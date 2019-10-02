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Türk kültürü işbirliği protokolüyle dünyaya tanıtılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 09:07 | Son Güncelleme

Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalar yapan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Girne Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.Eğitim ve kültür alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen protokole Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr.

Türk kültürü işbirliği protokolüyle dünyaya tanıtılacak

Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalar yapan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Girne Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Eğitim ve kültür alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen protokole Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Cemre Günsel Haskasap ile TÜRKSOY Başkanı Düsen Kaseinov imza attı. İmzalanan protokolle Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplulukları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında eğitim, kültür ve sanat alanlarında ortak projeler yürütülecek.
Protokol imza töreninde konuşan Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Cemre Günsel Haskasap, TÜRKSOY ile yapılan protokolle işbirliği çalışmalarının bundan sonra çok daha yoğun bir şekilde devam edeceğini dile getirdi. Dr. Haskasap, “Bundan sonra gerçekleştirilecek olan eğitim ve kültür ilişkilerinin kapsamı daha da genişletilerek, ilişkiler halkların ve ülkelerin sürdürülebilir işbirliğine dönüşecek” dedi.

"Yeni kültür köprüleri inşa edilecek"
TÜRKSOY Başkanı Düsen Kaseinov da, yapılan eğitim ve kültür işbirliği anlaşmasının Türk dünyasının eğitim ve kültür çalışmalarına ayrı bir zenginlik katacağını söyledi. Yürütülecek etkinliklerin kardeş ülke KKTC ile Türk toplulukları halkları arasında yeni kültür köprüleri inşa ederek, var olan kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğini belirten Kaseinov, “İmzaladığımız bu protokolle ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin bilimsel, akademik ve kültürel alanda daha da gelişeceğine olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.
Protokolle kültürel etkileşimi ve paylaşımı sağlamak, Türk kültürü ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, eğitim-öğretim alanlarında ortak projeler yürütmek, geliştirmek ve karşılıklı olarak işbirliğini teşvik etmek amaçlanıyor.

Türk kültürü işbirliği protokolüyle dünyaya tanıtılacak

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