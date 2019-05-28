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Türk kültürünü öğreniyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 14:35 | Son Güncelleme

Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında Menteşe’nin Düğerek Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlk ve Ortaokulu’na gelen Polonya, Litvanya, Letonya ve Potekizli 27 kişilik öğrenci ve öğretmen bir hafta boyunca kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirecek.Erasmus Plus projesi kapsamında ‘Yaşam için sanat projesi’ ile sanat ve sanatın alt dalları bir hafta boyunca ele alınacak.

Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında Menteşe’nin Düğerek Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlk ve Ortaokulu’na gelen Polonya, Litvanya, Letonya ve Potekizli 27 kişilik öğrenci ve öğretmen bir hafta boyunca kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirecek.
Erasmus Plus projesi kapsamında ‘Yaşam için sanat projesi’ ile sanat ve sanatın alt dalları bir hafta boyunca ele alınacak. Yabancı öğrenci ve öğretmen bir hafta boyunca Muğla’da geleneksel Türk el sanatlarından bakırcılık, çömlekçilik, ebru, seramik boyama gibi el sanatları konusunda hem kurs verilecek, hem de Türk el sanatları tanıtılacak.
Yabancı öğrenci ve öğretmenler ilk gün Düğerek Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu okulunda okulun folklor ekibi tarafından karşılandı. Okul Müdürü Çağdaş Çeliköz tarafından misafirlere hediyeler sunulurken, Türk ve yabancı öğrenciler birlikte halay çekti ve müzik eşliğinde oyunlar oynadılar.
Düğerek Şahit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Seval Gegez, iki yıldır devam eden Erasmus projesinin Türkiye ayağını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Projemiz Erasmus Plus projesi kapsamında öğrenci ve öğretmen hareketliliğini içeriyor. İki yıl boyunca sürecek bir proje. Şu anda Türkiye hareketliliğini gerçekleştiriyoruz. Bu yılki hareketliliğimizde Türkiye projesi kapsamında yabancı öğrencilerimize Türk kültürünün görsel ve el sanatlarını tanıtmak için buradayız. Bu kapsamda bir takım etkinlikler düzenledik. Bunlardan birisi Türk el sanatlarından ebru sanatı, diğeri seramik boyama ve okuma alışkanlığını geliştirme amaçlı kitap yapım ayracı atölyesi. Bir hafta boyunca da sanatsal etkinlikler düzenleyeceğiz. Amacımız Türk kültürünün zenginliğini, sanatsal anlamdaki zenginliğini onlara tanıtmak” dedi.
Ebru sanatını çok beğendiğini söyleyen Polonyalı öğrenci, “Türk yemeklerini ve Türk insanını çok sevdim. Burasının havası çok iyi. Burada gerçekleştirdiğimiz etkinliklere bayıldım. Özellikle ebru sanatı çok iyi. Burada daha fazla sanatsal etkinlik görmek istiyorum” diye konuştu.
Türkiye’deki misafirperverlikten çok mutlu olduğunu belirten Portekizli öğretmen, “Öğrencilerim dört farklı ailede kalıyor. Türk ailelerimiz çok misafirperver. Türk yemekleri de çok zengin. Türk sanatsal zenginliğini hiçbir ülkede görmedim. Ebru sanatı bunların içinde en ilginç olanıydı. Diğer sanatsal etkinlikleri de sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde konuştu.
Muğla’da bir Türk ailenin yanında kaldığını belerten Portekizli öğrenci de, “Yanlarında kaldığım dile çok sevimli ve çok ilgili. Türkiye’ye ilk defa geldim ve Türk insanını çok cana yakın ve sevimli buldum. Buradaki manzaradan çok etkilendim. Burada yapılan etkinlikler çok ilginç. Kendi ülkem ile karşılaştırdığımda çok farklı. Etkinlikler içinde şu ana kadar Ebru sanatından çok etkilendim. Bu hafta çok farklı bir şekilde geçecek. Sanırım ülkeme geri dönmek istemeyebilirim” dedi.

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar

Türk kültürünü öğreniyorlar
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