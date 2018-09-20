Birbirinden güzel ve renkli yerlerin bulunduğu listeye Türkiye'den de bir yer girdi.

İngilizler: Türk kültürünü sunan bir cennet parçası! Ekim ayında gidilecek yerlerde Türkiye'den bir şehir

1 / 21 The Sun ekim ayında seyahat edilecek yerleri sıraladı. Türkiye'den bir yer listeye girdi. Orası için şu cümleleri kurdular; ' Türk kültürünü sunan bir cennet parçası, asla pişman olmayacaksınız'

2 / 21 Lanzarote - İspanya'da bir ada Ekim ayında 26 derece oluyor

3 / 21 İspanya anakarasından çok uzaklarda, Cebelitarık boğazını geçip Atlantik Okyanusu'na geçildiğinde, Kuzey Afrika'da Fas’ın Atlantik Kıyıları’nın yaklaşık 100 km. açıklarında yer alan Kanarya Adaları'nın en doğusundaki dördüncü büyük ada olan Lanzarote, okyanusta bir adada sıra dışı ve sakin bir deniz tatili geçirmek isteyen tatilciler için güzel bir seçimdir.

4 / 21 Lanzarote'de neredeyse hiç ağaç yoktur. Her sene turist akınına uğrar.

5 / 21 Gozo - Malta'da bir ada Ekim ayında 25 derece oluyor

6 / 21 Gozo adası, Malta’nın en büyük ikinci adasıdır. 30 bine yakın nüfusu ile küçük bir ada olan Gozo adası oldukça turistik bir mekândır.

7 / 21 Malta’dan Gozo adasına feribot ile geçebilirsiniz. Ortalama yarım saatlik bir yolculuktan sonra Gozo adasının harika görüntüsü ile karşılaşacaksınız.

8 / 21 Dubrovnik - Hırvatistan Ekim ayında 23 derece oluyor

9 / 21 Dalmaçya Kıyıları’nın en güzellerinden Dubrovnik son yıllarda seyahat severlerin gözdesi. Game of Thrones dizisiyle de iyice ünlenen şehir güzelliğiyle göz dolduruyor. Orta Çağ izlerini günümüze kadar taşımayı başarmış Dubrovnik eski adıyla Ragusa adeta bir film seti gibi.

10 / 21 Parlak kireçtaşı kaplı ana caddesi, 15. yüzyıldan kalma surları, Rönesans mimarisine sahip yapılarıyla Dubrovnik sizi bambaşka bir zamana taşıyacak. Adriyatik Denizi’ne kıyısı olan Dubrovnik’e gitmek isteyenler nisan-ekim arasını tercih etmeliler ama eğer deniz tatilini seviyorsanız o zaman kesinlikle yaz aylarını seçmelisiniz. Zira denizinin umduğunuzdan da güzel olduğunu göreceksiniz!

11 / 21 Baf - Güney Kıbrıs Ekim ayında 26 derece oluyor

12 / 21 Baf, sırtını hemen arkasındaki dağlara yaslamış, düzlüklere özgürce yayılmış. 1974 öncesi yerleşim de yerinde duruyor. Yeni yerleşimler onun dışına kurulmuş. Dört kattan yüksek bina yok. Yollar ve trafik çok düzgün. Sahilde 15 kilometrelik yürüyüş yolu uzanıyor. Yolla deniz arasında yerleşim yok. Sahil halka açık.

13 / 21 Öyle ki, otellerin içinden ya da arasından geçip sahile inilebiliyor. Belediyenin duşlarından yararlanmak da mümkün. Deniz tertemiz, mavi bayrak dalgalanıyor. Ayrıca arkeoloji parkı, kalesi, Kral Mezarları'yla da tarihi bir turizm sunuyor.

14 / 21 Kos Adası - Yunanistan Ekim ayında 24 derece oluyor

15 / 21 Yunanistan Oniki Adalar’ın en popüler tatil merkezlerinden Kos (İstanköy), altın renkli kum plajları, berrak masmavi denizi, etkileyici arkeolojik ve kültürel alanları, renkli gece hayatı ve ekonomik konaklama seçenekleriyle Ege’de öne çıkan destinasyonlardan.

16 / 21 Rodos ile birlikte Yunan adaları içerisinde hatırı sayılır bir Türk nüfus barındıran Kos, Türk-Yunan kültürünü hissetmek isteyenlere uygun bir altyapıya sahip. Deniz-kum-güneş, tarih, arkeoloji, gastronomi ve eğlence yaşamı ile farklı beklentileri karşılayan Kos gezilecek yerler açısından da oldukça zengin.

17 / 21 Dubai Ekim ayında 36 derece oluyor

18 / 21 Dubai, Arap Yarımadası'nda Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan yedi emirlikten birisidir. Emirliğin yönetim biçimini ve kapladığı tüm alanı ifade eden Dubai Emirliği'nden; Dubai Kenti tanımlaması ile ayırt edilir. Yaz aylarında inanılmaz sıcak olan bu topraklar için en ideal tatil zamanı Ekim – Nisan ayları.

19 / 21 Lüks gökdelenleri, özel olarak tasarlanmış yapay adaları ve tema parkları ile dünyaca popüler bir turizm merkezi haline getirilen Dubai, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.

20 / 21 Antalya Ekim ayında 27 derece oluyor