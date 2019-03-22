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"Türk-Kürt kardeşliği ezelden gelir, ebede gider"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 19:09 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Bu ülkedeki Türk ve Kürt kardeşliği ezelden gelir, ebede kadar gider. Terör destekli partilerin kardeşliğimizin önüne set çekmeye hakkı yoktur"

MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu ülkedeki Türk ve Kürt kardeşliği ezelden gelir, ebede kadar gider. Terör destekli partilerin kardeşliğimizin önüne set çekmeye hakkı yoktur." dedi.

Manisa programı çerçevesinden Gölmarmara ilçesine gelen Pakdemirli, ilçe belediyesini ziyaret etti, muhtarlarla bir süre basına kapalı toplantı yaptı.

Belediyeden ayrılırken ilçe sakinlerine hitap eden Pakdemirli, Türkiye'nin 20. yüzyılı travmalarla atlattığını ancak milletle beraber bütün zorlukların üstesinden gelindiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde de çeşitli engellemelerle karşılaştığını dile getirerek, "17 yılda olmaması gerektiği halde 13 defa seçime gitmek zorunda kaldık. Bunun nedeni egemen güçler, Türkiye milleti tarafından yönetilsin istemiyor. Biz buna kredi vermeyeceğiz." diye konuştu.

Bazı siyasi partilerin Türk ve Kürt ayrımcılığı yaparak milletin arasını açmaya çalıştığını anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu ülkedeki Türk ve Kürt kardeşliği ezelden gelir, ebede kadar gider. Terör destekli partilerin kardeşliğimizin önüne set çekmeye hakkı yoktur. Kim proje ve eser yapıyor, kim milletin altına dinamit döşüyor siz biliyorsunuz. AK Parti'nin hizmetleri ortada. Genelde ve yerelde hizmete ve bu hizmetlerin devamına ihtiyaç var."

Tarımın ve çiftçiliğin içinden gelen biri olarak, üreticinin bütün sıkıntılarını bildiğini ifade eden Pakdemirli, kendilerinde bütün problemlerin üstesinde gelebilecek azim ve kadroların mevcut olduğunu söyledi.

Daha sonra ilçeye bağlı Ozanca Mahallesi'ne geçen Pakdemirli, burada vatandaşlara yaptığı konuşmada, mahallenin ihtiyacı olan tarımsal sulamayı sağlayacaklarını kaydetti.

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Manisa seçim2019 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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