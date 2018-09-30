"Türk kurumlarının Venezuela’da bulunması gerekiyor"

CARACAS (AA) - Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, Venezuela ile mevcut ilişkilerin özellikle eğitim, kültür ve sosyal alanda ileriye taşınması için Türkiye'nin ilgili kurumlarının bu ülkede faaliyet göstermesi gerektiğini belirtti. Mütevellioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülkenin birbirine bu kadar yaklaşırken kültür, eğitim ve sosyal ilişkilerin öneminin de arttığını belirterek "Çünkü devletleri yakınlaştırmak sosyal ve kültürel yakınlaşma ile birlikte gidiyor." dedi. - YEE'nin Venezuela'ya gelmesi ve "Türkiye Bursları"nın artırılması "Hedefimiz ticaret hacminde önümüzdeki yıllarda 2 milyar dolar rakamına ulaşmak ama bu ülkede İspanyolca konuşan Türk ya da Türkçe konuşan Venezuelalı insan sayısı fazla değil." tespitinde bulunan Mütevellioğlu, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) burada faaliyet göstermesinin önemine işaret etti. Mütevellioğlu, YEE'nin başkent Caracas'a gelmesi için girişimlerin devam ettiğini ve yakında olumlu bir netice almayı beklediklerini dile getirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları"ından yararlanan Venezuelalı öğrenci sayısının da artırılmasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Mütevellioğlu, bunun yanında "Üniversiteler arasında iş birliği gerçekleştirmemiz ve bu ülkede kültür merkezleri açmamız gerekiyor." diye konuştu.

\ - TMV, FETÖ ile bağlantılı okulları yakında devralabilir Venezuela’nın bir dönem Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Latin Amerika’daki önemli merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Mütevellioğlu, bu konuda Venezuela hükümeti ile çok yakın çalışmalarının sonucu olarak FETÖ yapılanmasının bu ülkeden büyük ölçüde uzaklaştırılmaya başlandığına işaret etti. Mütevellioğlu, Venezuela'da bu yapıyla bağlantılı iki okulun Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından devralınması için çalışma yürütüldüğünü ve "yakında iyi haberler" alınacağını vurguladı.

\ - TİKA'ya Venezuela’da çalışma çağrısı Büyükelçi Mütevellioğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Venezuela ile ilişkilerinin sağlamlaştırılmasına katkı sağlayacak önemli çalışmaları yapabileceğinin altını çizerek TİKA'yı Caracas'ta ofis açmaya davet etti.

Bu ülkeye halihazırda uçuşları bulunan Türk Hava Yollarının (THY) bilhassa kargo konusunda faaliyetlerinin artırılmasının önemine değinen Mütevellioğlu, ayrıca Anadolu Ajansı (AA) ve TRT World’ün Venezuela'da varlık göstermesi ve çalışması gerektiğini belirtti. Mütevellioğlu, şunları söyledi: "Burası belki zor bir ülke, evet. Hayat şartları, güvenlik kolay değil fakat Venezuela inanılmaz imkan sağlayan zarif bir ülke. Venezuelalılar çok güzel insanlar. Sadece şu an sıkıntılı bir dönemden geçiyorlar. Bunu da her ülke yaşayabilir, önemli olan zora düştüğünüzde dostlarınızın yanınızda yer almasıdır. Bu dönem Venezuela’nın, dostu Türkiye'yi yanında görmesi gereken bir dönem. Türkiye'nin eğitim, kültür, medya konularında Venezuela’yı anlaması ve çevresindeki bölgeye buradan ulaşabilmesine imkan sağlayacak oluşumları gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz ve inşallah başaracağız."

\ - "Kızılay ile AFAD'ın burada olması gerekiyor" Venezuela'nın coğrafi konumuna da işaret eden ve özellikle Karayipler’deki kasırgaların, aynı bölgede bulunan Venezuela’yı etkilediğini kaydeden Mütevellioğlu, şöyle devam etti: