Türk lezzetleri Amerikalılara Türk kahvesiyle tanıtıldı

İZMİR, (DHA)- AMERİKA Birleşik Devletleri'ne 2 milyar dolar ihracat hedefi belirleyen Türk gıda sektörü, bir fincanının 40 yıllık hatırı olan Türk kahvesini, tanıtım elçisi yaptı.

Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye Tanıtım Grubu ile işbirliğinde Ege Bölgesi'ne özgü incir, üzüm yanında fındık, antep fıstığı, çikolata ve Türkiye'den gelen geleneksel tatlıları, Türk kahvesi eşliğinde Turkish Coffee Lady firmasıyla bir karavanla bir ay boyunca New York'tan Washington D.C.'ye kadar tanıttı. Türk gıda ürünlerini tanıtan karavanın bir aylık sürede New York, New Jersey, Washington DC, Virginia ve Maryland'i ziyaret ettiği bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Türk kahvesine ve Türk gıda ürünlerine Amerikalıların ilgisinin yoğun olduğunu dile getirdi. Tüketiciye ulaşmada, tadım etkinliklerinin çok önemli olduğunu ifade eden Celep, "Benzer bir tadım etkinliğini 23- 25 Haziran 2019 tarihlerinde ABD'nin en büyük gıda fuarı New York Summer Fancy Food Fuarı'nda gerçekleştirdik. Fuar süresince ziyaretçilere Türk kahvesinin yanı sıra Türk lokumu ve çikolata ikram ettik. Türk gıda ürünlerinin tanıtımını yaptık. 2018 yılında 927 milyon dolar gıda ürünleri ihraç ettiğimiz ABD pazarında 2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için tadım etkinliklerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.