Türk Lirası Birkaç Saatte Yüzde 8’den Fazla Değer Kaybetti

Türk Lirası’nın Amerikan doları karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Dün piyasa kapanışında 11,38 olan Dolar/TL kuru, bugün öğleden önce 12,47’yi gördükten sonra 12,30’larda seyrediyor.

Şu ana kadar Türk Lirası’nın, Amerikan doları karşısında gün içindeki değer kaybı yüzde 8’e ulaştı.

Uzmanlar dolardaki bu artışta Cumhur İttifakı liderlerinin son iki günde yaptığı faiz indirimi savunan görüşlerinin rolü olduğunu savunuyor.

Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Başkanı partisinin TBMM grubunda yaptığı konuşmaya başladığında 11,86 olan Dolar/TL kuru konuşma sırasında 12,65’i gördü.

Bahçeli: “Türkiye, faiz kamburundan kurtulmalıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası yaptığı ekonomik kurtuluş savaşı söylemine destek veren Bahçeli, Türkiye’nin faiz lobisi ve IMF politikalarıyla daha fazla mesafe alamayacağını vurguladı.

MHP lideri “Türkiye, faiz kamburundan kurtulmalıdır. Faiz, uzun vadede üretim sistemine büyük hasarlar vermektedir. Ülkemiz şu anda dünyada faiz oranının yüksekliği açısından ilk on ülkeden biri, Avrupa’nın da zirvesindedir. Faiz geleceğimizden çalmaktadır. Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur, bunun üzerinden polemik yaratmak, bittik, tükendik, yandık, mahvolduk demek felaket tellallığıdır, kötü niyetliliktir. Akıntıya karşı kürek çekmek, neoliberal iktisat akımının alışkanlıklarıyla, milletimize karamsarlık servis etmek vatan sevgisiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur. Geldiğimiz bu aşamada, yeni yönetim sistemi kapsamında Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunu mutlak surette tartışmaya açmak hem demokrasinin hem de milli iradenin gereğidir. IMF ve faiz lobisinin oyunlarıyla daha fazla mesafe alamayacağımız ortadadır. Davul, hükümetin boynundayken, tokmağın başkalarının elinde olması kabul edilemez bir çarpıklıktır” dedi.

Erdoğan: “Tuzakları bozacağız, erken seçim yok”

Bahçeli’nin konuşmasının ardından 12,20’lere çekilen dolar kuru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmayla yeniden 12,40’lar seviyesine tırmandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, erken seçim taleplerini geri çevirerek Türkiye’nin zamanında seçime gideceğini dile getirdi.

Erdoğan “Bundan 10 yıl önce, 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde seçim yılı 2024'tü. Hala erken seçim, erken seçim. Ya olmayacak erken seçim, Haziran 2023. Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller, geçti o. Onlar tarih oldu. Öyle 15-20 ayda bir seçim yapmak, bunlar ilkel kabilelerin işidir. Biz, modern bir yapının, modern bir dünyanın şu anda uygulamalarını ortaya koyan bir partiyiz ve Cumhur İttifakı'yız. Şimdi var gücümüzle mücadelemizi vereceğiz, tuzakları bozacağız. Hedeflerimize de ulaşacağız. Bölgesinin ve dünyanın siyasette sözü dinlenen, üretimiyle, ihracatıyla, ekonomisi güçlü, sosyal etkisi güçlü Türkiye'ye iki asırdır hiç olmadığı kadar yakınız. Sizler bu büyük hedefin kendi şehirlerinizdeki uçbeyleri olarak geleceğe de istikamet verecek yerlerde duruyorsunuz” dedi.

Prof. Kozanoğlu: “İnsanların dövize yönelmekten başka çaresi yok. Ekonominin ciddi bir krizle karşılaşacağını düşünüyorum”

VOA Türkçe’nin görüşlerine başvurduğu Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Hayri Kozanoğlu, Türkiye’nin en geç baharda, çok ciddi bir ekonomik krizle karşıya kalacağı görüşünde.

Prof. Kozanoğlu, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun son iki toplantısında gittiği faiz indirimlerinin sorunları büyüttüğünü söylüyor. Kozanoğlu “Merkez Bankası daha doğrusu Saray, inatla faizleri bir kez daha indirerek felakete davetiye çıkardı. Yakında reel faiz eksi 10’a kadar gelecek. İnsanlara dövize yönelmekten başka çare kalmayacak. Enflasyonun patlamasıyla raflarda bazı ürünler bulunamayacak. Yatırımlar tamamen duracak, işsizlik artacak. Türkiye ekonomisi görüldüğü kadarıyla bir felakete sürükleniyor. Özellikle yoksul kesimler açısından çok zor bir kış geçecek. Ben bahara kadar ekonominin ciddi bir krizle karşılaşacağını düşünüyorum. Üstelik bu sefer suçlanacak dış güçler de bulunamayacak” dedi.

