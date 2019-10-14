‘Türk Lirası Bu Ay Dünyanın En Kötü Performanslı Para Birimi’

Türkiye’nin Suriye harekatının ardından ABD ve AB’den yaptırım sinyallerinin gelmesiyle birlikte görülen değer kaybı yüzünden Türk Lirası Ekim ayının en kötü performans gösteren para birimi olarak kayıtlara geçti. Reuters’ın analiz haberine göre, gelişmekte olan piyasaların çoğunun para birimi ise değer kazandı.

Reuters’ın ekonomistlerin görüşlerini alarak yayınladığı analiz habere göre Türk Lirası dalgalanmaya yabancı değil ancak TL’nin ABD Doları karşısında bu ay içinde yüzde 5 oranında değer kaybetmesi Gelişmekte Olan Piyasaların Para Birimi Endeksi’ndeki yüzde 1,3’lük artış göz önüne alındığında daha da dikkat çekiyor.

Gelişmekte olan piyasalardaki genel yükseliş ABD ve Çin arasında kısmi bir ticaret anlaşmasına yönelik sinyallere bağlanıyor ancak Türkiye’yi yakından takip eden uzmanlar Suriye operasyonu sebebiyle Türkiye’nin hedef olması muhtemel uluslararası yaptırım tehdidinden dolayı endişeli.

Daha önce Suriye’nin kuzeyinde başlattığı operasyonda çok ileri gitmesi halinde Türkiye’nin ekonomisini yok etme tehdidinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü Twitter’dan paylaştığı mesajında “Türkiye’ye büyük yaptırımlar geliyor” diye yazdı.