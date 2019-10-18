Türk Lirası, bu hafta yaşanan siyasi gelişmelerden nasıl etkilendi?

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na bağlı gelişmeler ve bu operasyonla ilgili olarak ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama kararıyla Türk Lirası ve Türk varlıkları bu hafta oynak bir seyir izledi.

Barış Pınarı Harekâtı'nın sekizinci gününde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, operasyona 120 saatliğine ara verilmesinde anlaştı.

Bu haberin ardından dolar/TL kuru Perşembe günü yüzde 1'den fazla değer kaybederek 5,8168'e kadar geriledi.

Dolar bu sabah da düşüşünü sürdürerek yüzde 1'lik kayıpla 5,7585'e kadar geriledi.

Euro da yüzde 1'in üzerinde kayıpla 6,41'e geriledi.

Perşembe günü New York'ta Borsa Yatırım Fonu (ETF) ticareti yapan iShares'te işlem gören Türkiye ETF'lerinde ise yüzde 4'lük bir yükseliş yaşandı.

Perşembe gününü yüzde 0,8 yükselişle kapatan Borsa İstanbul'un BIST100 endeksi de bugüne yüzde 3,7'lik yükselişle başladı. Halkbank hisseleri açılışta yüzde 7,2 arttı.

'Borsa bugün toparlar'

Reuters haber ajansına konuşan Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, "Kısa vadede Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik en önemli risk unsurlarından biri ortadan kalktı. Dolayısıyla piyasada ciddi bir ralli var, dolar/TL güne 5,80'in altında başlıyor. Operasyon başladığında kur 5,75'ler civarında hareket ediyordu, dolayısıyla bu seviyeler tekrar gündeme gelebilir" dedi.