HABER

Türk Lirası Dolar Karşısında Yine Değer Kaybetti

28.08.2018 17:28 | Son Güncelleme

Lira uzun bayram tatilinin ardından ilk güne yine değer kaybıyla başlamıştı. Sonradan biraz toparlanan lira günü dolar karşısında 6,12 seviyesinde kapattı. Lira bugünse bir ara yine neredeyse 6,3 seviyesine yaklaştı

Türk Lirası Dolar Karşısında Yine Değer Kaybetti

Türk Lirası güne dolar karşısında yine değer kaybıyla başladı. Yatırımcıların gözü Türkiye’nin ABD’yle yaşadığı krizi idare etme çabalarına çevrilirken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Amerika’nın Ankara’ya karşı ticaret yaptırımlarının Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırabileceği uyarısında bulundu.

Amerika’yla ilişkilerde özellikle Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın terör ve casusluk suçlamalarıyla Türkiye’deki tutukluluk halinin devam etmesi nedeniyle yaşanan kriz liranın değer kaybını hızlandırdı. Türk Lirası bu yıl dolar karşısında yüzde 38 civarında değer kaybetti.

Genel anlamda yatırımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde para politikasının idaresi konusunda endişe duyuyorlar. Faiz oranlarının arttırılmasıyla karşı çıkmasıyla bilinen Erdoğan’ın Merkez Bankası üzerindeki müdahaleleri ve ekonominin başına damadı Berat Albayrak’i getirmesi bazı çevrelerde eleştiri toplamıştı.

Lira uzun bayram tatilinin ardından ilk güne yine değer kaybıyla başlamıştı. Sonradan biraz toparlanan lira günü dolar karşısında 6,12 seviyesinde kapattı. Lira bugünse bir ara yine neredeyse 6,3 seviyesine yaklaştı.

Paris’te temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bir yandan ülkesinin Avrupa’yla daha iyi ilişkiler kurma çabasının altını çizerken, diğer yandan da ABD’yi hedef aldı. Albayrak, ABD’nin yaptırımlarının nihayetinde bölgede terör ve mülteci krizlerini daha da kızıştırabileceği uyarısında bulundu.

PARTNERAt üstündeki bu kişi... Yıl: 1922At üstündeki bu kişi... Yıl: 1922
‘Yahudi Değil Siyonizm Karşıtı Olduğumuzu Öğretiyoruz’‘Yahudi Değil Siyonizm Karşıtı Olduğumuzu Öğretiyoruz’
Prestijli el-Ezher Üniversitesi'nden açıklama: Cinsel taciz haramdırPrestijli el-Ezher Üniversitesi'nden açıklama: Cinsel taciz haramdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

Prestijli el-Ezher Üniversitesi'nden açıklama: Cinsel taciz haramdır

Prestijli el-Ezher Üniversitesi'nden açıklama: Cinsel taciz haramdır

Skandal açıklama: Başbakanın yeniden seçilmesi kelliğe neden oldu!

Skandal açıklama: Başbakanın yeniden seçilmesi kelliğe neden oldu!

Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

İpler geriliyor! AB'den Trump'a tokat gibi yanıt

İpler geriliyor! AB'den Trump'a tokat gibi yanıt

Savaş kızışıyor! AB'den Trump'a tokat gibi yanıt

Savaş kızışıyor! AB'den Trump'a tokat gibi yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.