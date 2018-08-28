Türk Lirası Dolar Karşısında Yine Değer Kaybetti

Türk Lirası güne dolar karşısında yine değer kaybıyla başladı. Yatırımcıların gözü Türkiye’nin ABD’yle yaşadığı krizi idare etme çabalarına çevrilirken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Amerika’nın Ankara’ya karşı ticaret yaptırımlarının Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırabileceği uyarısında bulundu.

Amerika’yla ilişkilerde özellikle Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın terör ve casusluk suçlamalarıyla Türkiye’deki tutukluluk halinin devam etmesi nedeniyle yaşanan kriz liranın değer kaybını hızlandırdı. Türk Lirası bu yıl dolar karşısında yüzde 38 civarında değer kaybetti.

Genel anlamda yatırımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde para politikasının idaresi konusunda endişe duyuyorlar. Faiz oranlarının arttırılmasıyla karşı çıkmasıyla bilinen Erdoğan’ın Merkez Bankası üzerindeki müdahaleleri ve ekonominin başına damadı Berat Albayrak’i getirmesi bazı çevrelerde eleştiri toplamıştı.

Lira uzun bayram tatilinin ardından ilk güne yine değer kaybıyla başlamıştı. Sonradan biraz toparlanan lira günü dolar karşısında 6,12 seviyesinde kapattı. Lira bugünse bir ara yine neredeyse 6,3 seviyesine yaklaştı.

Paris’te temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bir yandan ülkesinin Avrupa’yla daha iyi ilişkiler kurma çabasının altını çizerken, diğer yandan da ABD’yi hedef aldı. Albayrak, ABD’nin yaptırımlarının nihayetinde bölgede terör ve mülteci krizlerini daha da kızıştırabileceği uyarısında bulundu.

